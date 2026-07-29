합수본, ‘투표 통계 조작 혐의’ 경기 선관위 직원 첫 소환

6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 수사하는 검·경 합동수사본부(합수본)가 투표율 조작 혐의를 받는 경기도 선거관리위원회 직원을 불러 조사하고 있다. 합수본이 이 혐의로 피의자를 소환한 것은 처음이다.

29일 경향신문 취재를 종합하면 합수본은 투표율 조작 혐의로 입건된 경기도 선관위 소속 실무자급 직원 A씨를 불러 조사하고 있다. 앞서 합수본은 A씨가 중앙선관위 소속 직원 B씨와 함께 투표자 수가 잘못 입력된 상황을 논의하며 상부 보고 절차 없이 임의 조정하기로 모의한 메신저 대화 내역을 확보했다.

A씨는 B씨가 일부 투표소의 투표인원 오류를 확인하고 이를 분산하라고 지시하자, 잘못 입력된 투표자 수 일부를 다른 지역에 나눠 ‘숫자 맞추기’를 한 혐의를 받는다. 합수본은 관련 대화를 나눈 B씨도 조만간 소환해 조사할 전망이다.

합수본은 직무유기 혐의로 입건해 전날 조사한 서울 송파구 선관위 직원 2명도 이날 추가로 불러 조사한다. 이들은 6·3 지방선거 당시 일부 투표소의 투표용지가 부족해질 가능성을 예상할 수 있었음에도 이를 막기 위한 조치를 하지 않은 혐의를 받는다. 중앙선관위 관계자 2명도 각각 투표율 조작 의혹과 선관위 외유성 출장 의혹의 참고인 신분으로 이날 조사를 받는다.

앞서 합수본은 지난 23일부터 경기도 과천시 중앙선관위와 서울 송파·강남·서초구 선관위 등을 압수수색해 관련 자료를 확보했다.