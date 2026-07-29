‘K-가든’도 세계로 수출···영국에 전통미 담은 한국정원 조성

한국의 전통미를 담은 정원이 세계로 뻗어 나가고 있다. 오랜 전통이 담긴 한국의 정원문화를 세계에 알리려는 시도다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 최근 영국 남부 햄프셔주 힐리어가든에 한국정원이 조성됐다고 29일 밝혔다.

힐리어가든에 조성된 한국정원은 국내 정원 디자이너팀이 지난 5월 영국 왕립원예협회(RHS)가 주최한 ‘RHS 말전 스프링페스티벌’에 참가해 은메달과 최고 시공상을 수상한 작품이다.

‘바다가 우리에게 주는 것들’을 주제로 삼아 한옥을 현대적으로 재해석하고, 서해안 갯벌과 바다 풍경을 정원에 담아냈다. 정원의 본고장으로 불리는 영국에 한국 정원문화의 우수성과 디자인·시공 역량을 알린 이 작품은 당시 축제 현장에 전시된 뒤 힐리어가든으로 이전·설치됐다.

한국수목원정원관리원은 앞서 미국 뉴욕에도 한국정원을 선보였다. 영국 첼시플라워쇼 금메달리스트인 황지해 작가와의 협업으로 전통정원인 소쇄원 담장을 모티브로 한 166㎡ 규모의 정원을 뉴욕 한국문화원에 조성했다. 정원 조성에는 흙담장과 우물 등 전통적 소재들이 사용됐을뿐 아니라 노각나무, 만병초, 고사리 등 국내 자생식물들을 활용했다.

한국수목원정원관리원은 한국의 정원문화를 세계에 알리는 동시에 국산 정원 소재 발굴과 확산 노력도 기울이고 있다. 최근 자생식물의 활용성을 과학적으로 검증·평가하기 위해 충남대와 함께 인공지능(AI)을 활용한 정원 소재 평가 체계를 마련했고, ‘대한민국 정원식물 전시품평회’를 통해 새로운 품종의 우수 식물도 선보였다.

한국수목원정원관리원은 수목 유전자원 보전과 자원화 등을 위해 기후·식생대별로 조성한 국가수목원을 운영·관리하는 기관이다. 지난해 전남 담양에 문을 연 국립정원문화원과 국립백두대간수목원, 국립세종수목원, 국립한국자생식물원 등을 운영하고 있다.

심상택 한국수목원정원관리원 이사장은 “우리 자생식물을 활용한 정원문화 확산과 생물다양성 보전은 전 세계가 함께 이뤄나가야 할 미래 가치”라며 “영국 내 한국정원 조성을 글로벌 가든 외교와 K-가든 열풍을 이끄는 밑거름으로 삼고, 자생식물의 과학적 소재화 사업을 추진해 글로벌 정원산업의 중심축을 구축하도록 하겠다”고 말했다.