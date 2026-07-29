결혼의 계절 5월인데 혼인은 왜 줄었을까

올해 5월 혼인 건수는 노동절 공휴일 지정 등으로 신고 가능 일수가 줄어들면서 감소했다. 출생아 수는 23개월 연속 증가세를 이어가며 5월 기준으로 7년 만에 가장 많은 수준을 기록했다.

국가데이터처가 29일 발표한 ‘5월 인구동향’을 보면 지난 5월 혼인 건수는 2만368건으로 지난해 같은 달보다 1392건(6.4%) 감소했다. 혼인 건수는 지난 3~4월 두 달 연속 전년 동월 대비 증가했지만 5월에는 다시 감소세로 돌아섰다.

데이터처는 “통상 5월은 혼인 건수가 늘어나는 시기지만, 노동절이 공휴일로 지정되는 등 휴일이 증가하면서 혼인 신고가 가능한 날이 줄어든 영향으로 보인다”며 “신고 가능 일수를 감안하면 실제 혼인 건수는 소폭 증가한 것으로 볼 수 있다”고 설명했다.

5월 이혼 건수는 7122건으로 지난해 같은 달보다 290건(3.9%) 감소했다. 데이터처는 과거 혼인 감소의 영향이 반영된 결과로 분석했다.

5월 출생아 수는 2만3160명으로 지난해 같은 달보다 2781명(13.6%) 증가했다. 출생아 수는 2024년 7월 이후 23개월 연속 증가세를 이어갔다.

5월 기준 출생아 수는 2019년(2만5299명) 이후 7년 만에 가장 많았다. 증가율은 1981년 관련 통계 작성 이후 5월 기준으로 가장 높은 수준을 기록했다.

올해 1~5월 누적 출생아 수는 12만2694명으로 지난해 같은 기간보다 1만6166명(15.2%) 늘었다. 누적 출생아 수는 2019년(13만4433명) 이후 가장 많았으며, 증가 폭과 증가율 모두 통계 작성 이래 최대를 기록했다.

5월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.85명으로 지난해 같은 달보다 0.10명 증가했다.

5월 사망자 수는 2만9573명으로 1년 전보다 1091명(3.8%) 증가했다. 이는 1983년 월간 사망 통계 작성 이래 5월 기준으로 가장 컸다. 데이터처는 “올해 5월에는 일교차가 10도 이상인 날이 지난해보다 사흘가량 많았고, 5월 중순 이른 폭염이 발생한 영향”이라고 설명했다. 이에 따라 5월 인구는 6413명 자연 감소했다.