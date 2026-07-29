[단독] 예산 아낀다더니 공공기관 8곳에 ‘친필 현판’ 설치한 도지사···“구시대적·예산 낭비” 비판

충북도, 도청 신관 건물 등 새 현판으로 교체 충북소방본부 등 산하기관들 자체 예산 집행 청렴부채에도 친필BI 담겨···“권위주의” 반응

재정난으로 ‘세출 구조조정’을 최우선 과제로 내세운 충북도가 신용한 신임 도지사 ‘친필 현판’을 다는 데는 수백만원을 쓴 것으로 확인됐다. 공공기관에 단체장 개인 필체를 새겨넣은 것은 ‘권위주의적 행태’라는 비판도 나온다.

충북도는 최근 도청 신관 건물에 민선 9기 새 도정 목표(BI) 현판을 설치했다. 앞서 신 지사는 직접 쓴 손글씨로 ‘충북 대전환, 민생 실용 충북’을 BI로 정했다. 이 현판을 설치하는데 253만원이 쓰였다.

신 지사 친필 현판 교체작업은 충북소방본부를 비롯해 도내 산하기관 등 총 8곳에서 진행한 것으로 파악됐다. 혁신도시발전과, 산림환경연구소, 농산사업소, 동물위생시험소(본소·중부지소), 미래여성플라자 등 외청과 산하기관들이 자체 예산을 들여 신 지사 친필 현판으로 간판을 바꿔 달았다. 이들 기관의 현판 교체에만 약 950만원 예산이 집행됐다.

충북개발공사가 제작한 청렴부채에도 신 지사 친필을 활용한 BI가 담겼다. 도청 각 부서에서도 친필이 담긴 명함과 홍보 물품 등을 부서별 자체 예산 범위 내에서 제작하고 있는 것으로 확인됐다.

지역에서는 이를 두고 ‘민생·실용’을 강조하는 신 지사 기조와 배치되는 행정이라는 지적이 나오고 있다.

민선 8기 말 기준 충북도의 부채 잔액은 1조3866억원으로, 전임 7기(3606억원) 대비 1조 원 넘게 증가했다. 향후 5년간 갚아야 할 지방채 원리금만 매년 최소 1000억원에서 최대 1600억원대에 달한다.

신 지사는 이에 취임 직후 1호 결재로 ‘재정정상화위원회 구성’을 처리하며 강력한 긴축 재정을 예고한 바 있다. 지난 21일에는 도청 전 직원을 모아놓고 강도 높은 세출 구조조정 교육까지 했다.

친필 현판 교체작업은 충북도와 경제 사정이 비슷한 충남도청 상황과 대조를 이룬다. 박수현 충남지사는 전임 도정 비전인 ‘힘쎈충남’ 간판과 구조물을 그대로 사용하고 있다. 간판 철거와 재설치, CI 교체 등에 드는 약 30억원을 아끼기 위해서다. 충남도 채무 잔액은 2조3594억원으로 지난해보다 2000억원 가까이 늘었으며, 올해 세입 예산도 4687억원 이상이 부족할 것으로 전망되고 있다.

지역 시민사회에서는 공공이 운영하는 공간에 단체장 개인 필체를 새겨 넣는 것 자체가 구시대적이라고 비판한다.

김혜란 충북참여연대 사무처장은 29일 “신 지사가 도민들과 더 친근하고 새로운 방식으로 포부를 전달했으면 좋았을 텐데, 권위주의적인 옛날 방식을 택해 아쉽다”며 “앞으로는 본인을 내세우기보다 도정 방향이 도민들에게 더 잘 와닿고 접근성을 높일 수 있는 방안을 고민해야 할 것”이라고 말했다.

충북도 관계자는 “출범 초기 짧은 시간에 새로운 디자인 도안을 개발하기 어려워 신 지사 친필을 BI로 활용한 것”이라며 “청년정책참여단 등을 통해 다양한 BI 디자인을 개발해 지사 친필 BI를 대체해 나갈 예정이지만, 기존에 설치된 현판은 추가로 교체하지 않겠다”고 밝혔다.