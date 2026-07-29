홀란도 로드리도 없다, ‘별 볼 일 없어진’ 맨시티 방한···‘아시아 무시하나’

한국 축구팬들이 손꼽아 기다려온 맨체스터 시티의 방한이 기대만큼의 ‘별들의 무대’는 되지 못하게 됐다. 엘링 홀란과 로드리를 비롯한 월드컵 스타들이 대거 빠지면서 흥행에도 적지 않은 영향을 미치리라 전망된다.

맨체스터 시티는 29일 구단 홈페이지를 통해 2026-2027시즌 아시아 프리시즌 투어에 참가할 선수 28명을 발표했다. 구단은 “2026 북중미 월드컵에서 8강 이상 진출한 국가대표 선수들은 충분한 휴식을 위해 이번 투어에 참가하지 않는다”고 밝혔다. 또 월드컵 16강 진출국 선수들 역시 일부만 추후 합류할 예정이며, 이날 영국 맨체스터를 출발한 선수단에는 포함되지 않았다고 설명했다.

엔초 마레스카 감독이 이끄는 맨시티는 8월 1일 홍콩에서 인터 밀란과 친선경기를 치른 뒤 한국으로 이동해 5일 팀 K리그, 9일에는 이강인이 새롭게 합류한 아틀레티코 마드리드와 서울월드컵경기장에서 맞붙는다. 맨시티의 한국 방문은 2023년 이후 3년 만이다.

하지만 팬들이 가장 기대했던 얼굴들은 모두 빠졌다.

가장 아쉬운 선수는 역시 홀란이다. 북중미 월드컵에서 7골 1도움을 기록하며 노르웨이를 28년 만의 월드컵 본선은 물론 사상 첫 8강으로 이끈 그는 대회 직후 휴식에 들어가면서 방한 명단에서 제외됐다. 국내 팬들이 기대했던 ‘홀란 대 팀 K리그’, ‘홀란 대 이강인’ 맞대결도 결국 성사되지 않게 됐다.

월드컵 우승국 스페인의 주장으로 활약하며 골든볼(대회 최우수선수)까지 차지한 로드리도 한국을 찾지 않는다. 로드리는 허리 수술을 받을 예정이어서 새 시즌 초반까지 결장이 예상되는 만큼 애초 투어 참가 가능성이 크지 않았다.

홀란과 로드리 외에도 벨기에의 제레미 도쿠, 프랑스의 라얀 셰르키, 잉글랜드의 마크 게히와 니코 오라일리, 엘리엇 앤더슨 등 월드컵 8강 이상을 밟은 국가대표 선수들이 모두 투어 명단에서 제외됐다. 16강에 올랐던 포르투갈 대표팀의 후벵 디아스 역시 출국 명단에는 이름을 올리지 못했다. 대신 골키퍼 잔루이지 돈나룸마를 비롯해 필 포든, 사비뉴, 앙투안 세메뇨, 마테오 코바치치, 요슈코 그바르디올, 라얀 아이트 누리 등이 아시아 투어에 참가한다. 그러나 화려한 이름값만 놓고 보면 팬들이 기대했던 ‘최정예 맨시티’와는 거리가 있다는 평가가 나온다.

이번 방한의 최대 관심사 가운데 하나였던 이강인의 아틀레티코 마드리드 데뷔전 역시 흥행 요소가 다소 줄어들게 됐다. ‘이강인 대 홀란’, ‘이강인 대 로드리’ 같은 세계적인 맞대결은 볼 수 없게 됐기 때문이다.