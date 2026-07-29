만치니 복귀에도 16일 만에 무너진 ‘이탈리아 축구 개혁’···한국은?

이탈리아 축구가 새 시대를 열겠다며 대대적인 개혁에 나섰지만 불과 16일 만에 핵심 인사들이 동반 사퇴하는 혼란을 겪었다. 새 사령탑으로 로베르토 만치니 감독을 다시 선임했지만, 20년 가까이 이어진 구조적 침체를 해결하기에는 갈 길이 멀다는 평가다.

영국 BBC는 28일 이탈리아축구협회(FIGC)가 파올로 말디니 기술이사와 특별고문 레오나르두의 사퇴 끝에 만치니 감독을 대표팀 사령탑으로 선임했지만, 개혁은 출발부터 큰 타격을 입었다고 보도했다.

이탈리아는 지난 3월 보스니아헤르체고비나와의 2026 북중미 월드컵 유럽예선 플레이오프에서 패하며 사상 처음으로 월드컵 본선 진출에 세 대회 연속 실패했다. 이후 젠나로 가투소 감독과 가브리엘레 그라비나 협회장, 국가대표 단장이던 잔루이지 부폰이 잇따라 물러났다.

후임 협회장 조반니 말라고는 개혁의 상징으로 AC밀란의 전설 말디니를 기술이사, 레오나르두를 특별고문으로 선임했다. 두 사람은 새 감독으로 펩 과르디올라와 카를로 안첼로티를 차례로 접촉했지만 모두 거절당했다. 이어 안드레아 피를로를 추진했으나 러시아 베팅업체 홍보 활동 논란으로 FIGC 내부 반대에 부딪혔고, 결국 말디니와 레오나르두는 취임 16일 만에 동반 사퇴했다.

말라고 회장은 직접 감독 선임에 나서 유로 2020 우승을 이끌었던 만치니를 다시 대표팀으로 불러들였고, 기술이사에는 클라우디오 라니에리를 임명했다. 그러나 만치니 역시 2022 카타르 월드컵 예선 탈락의 책임을 지닌 데다 대표팀을 떠나 사우디아라비아 대표팀으로 향했던 인물이어서 ‘새 시대’보다 과거 회귀라는 지적도 나온다.

BBC는 문제의 본질이 감독이 아니라 구조에 있다고 분석했다. 이탈리아는 2006 독일 월드컵 우승 이후 2010년과 2014년 조별리그 탈락, 2018년과 2022년, 2026년 월드컵 본선 진출 실패를 겪으며 장기 침체에 빠졌다. 참가국이 48개국으로 늘어난 2026년에도 본선행에 실패하면서 구조적 문제가 더욱 부각됐다.

FIGC 보고서에 따르면 세리에A는 유럽 주요 리그 가운데 평균 연령이 높은 편이고, 이탈리아 대표팀 출전 자격을 가진 선수 비율은 32.1%에 불과했다. 21세 이하 선수 출전 시간은 전 세계 50개 리그 중 49위였으며, 드리블과 패스 속도, 스프린트, 전방 압박 등 주요 기술 지표도 낮았다.

FIGC는 스포츠 베팅 수익 일부를 유소년 육성 기금으로 활용하는 법 개정을 대안으로 제시했다. BBC는 “이탈리아 축구가 부활하려면 감독 교체보다 훨씬 깊은 구조적 문제부터 해결해야 한다”고 진단했다.