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김혜경 여사에게도 이어진 두 대통령의 ‘손가락 하트’

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본문 요약

조용한 내조 행보를 이어가고 있는 김혜경 여사와 호잔젤라 '잔자' 룰라 다 시우바 여사가 28일 손가락 하트로 친근함을 드러냈다.

잔자 여사와 함께 객석에서 영화를 관람한 김 여사는 상영이 끝난 뒤 직접 감상 소감을 밝히고 오 감독에게 질문을 건네기도 했다.

김 여사는 "어느 가정에서나 볼 수 있는 사람들을 따뜻한 시선과 애정을 담아 그려주신 것 같다"며 "오늘을 계기로 한국과 브라질의 젊은 영화인들이 마음을 나누고, 앞으로 더 큰 무대에서 함께할 기회가 꼭 마련되기를 바란다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김혜경 여사에게도 이어진 두 대통령의 ‘손가락 하트’

입력 2026.07.29 15:28

  • 이준헌 기자

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김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

조용한 내조 행보를 이어가고 있는 김혜경 여사와 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사가 28일(현지시간) 손가락 하트로 친근함을 드러냈다. 전날 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령이 함께 선보인 손가락 하트를 양국 정상 배우자들이 이어간 것이다.

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 영화 상영을 마친 뒤 소감을 말하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 영화 상영을 마친 뒤 소감을 말하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

두 여사는 전날에 이어 이날 오후 브라질 상파울루시립문화센터에서 다시 만났다. ‘브라질 한국영화제’라는 이름으로 열린 행사였지만, 주최는 브라질 측이 맡았다.

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 인사하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 인사하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제 15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 전시물을 살펴보고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제 15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 전시물을 살펴보고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

현장에 먼저 도착한 김 여사는 뒤이어 도착한 잔자 여사를 문화센터 앞에서 맞이했다. 반갑게 인사를 나눈 두 여사는 행사장 복도에 전시된 한국 영화 포스터를 함께 둘러보며 상영관으로 이동했다. 이후 나란히 객석에 앉아 행사를 관람했다.

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 전시물을 살펴보고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 전시물을 살펴보고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 함께 극장으로 입장하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 함께 극장으로 입장하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김 여사는 축사에서 “브라질 한국영화제는 한국 영화를 통해 양국 국민이 서로를 이해하고 더욱 가까워지도록 하는 가교 구실을 해왔다”며 “영화는 언어와 국경을 넘어 사람의 마음을 읽는 가장 아름다운 예술 가운데 하나라고 생각한다”고 말했다.

이어 “오늘이 영화를 감상하는 데 그치지 않고 한국영화아카데미와 상파울루대학교가 미래 영화인들을 위해 첫 협력의 문을 연다는 점에서 더욱 의미가 크다”고 강조했다.

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 포옹하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 포옹하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

잔자 여사는 “문화야말로 서로 다른 국민과 국가를 이어주는 가장 아름다운 길 가운데 하나”라며 “한국 영화의 성과는 브라질 시청각 산업의 성장에 훌륭한 모범이 되고 있다”고 화답했다.

잔자 여사와 함께 객석에서 영화를 관람한 김 여사는 상영이 끝난 뒤 직접 감상 소감을 밝히고 오 감독에게 질문을 건네기도 했다.

루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 인사말을 하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 인사말을 하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김 여사는 “어느 가정에서나 볼 수 있는 사람들을 따뜻한 시선과 애정을 담아 그려주신 것 같다”며 “오늘을 계기로 한국과 브라질의 젊은 영화인들이 마음을 나누고, 앞으로 더 큰 무대에서 함께할 기회가 꼭 마련되기를 바란다”고 말했다.

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 함께 관람객들에게 인사하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사와 함께 관람객들에게 인사하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사 및 관람객과 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

김혜경 여사가 28일(현지시간) 오후 브라질 상파울루 시립 문화센터 열린 제15회 브라질 한국영화제에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령의 부인 호잔젤라 ‘잔자’ 룰라 다 시우바 여사 및 관람객과 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.28 상파울루|이준헌 기자

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