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본문 요약

박찬대 인천시장이 6·3 지방선거에서 시민들과 약속한 핵심공약인 '긴급 민생 회복 100일 프로젝트' 가 사실상 무산 위기에 놓였다.

송현석 인천시 재정예산개혁 태스크포스 단장은 29일 "선거에서 인천시의 예산 관련 데이터가 제한적이어서 인천시의 재정 상태를 정확하게 파악하지 못했다"며 "현재로서는 박 시장이 공약한 긴급 민생 회복 100일 프로젝트는 시행이 어렵다"고 말했다.

송 단장은 더불어민주당 박찬대 인천시장 후보 캠프에서 공약을 만들었고, 박 당선인 인수위 부위원장을 맡는 등 박 시장의 최 측근이다.

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취임 한 달 박찬대 인천시장 “100일 안에 민생 살리겠다”더니

입력 2026.07.29 15:34

수정 2026.07.29 15:51

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  • 박준철 기자

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29일 인천시청 대회의실에서 박찬대 인천시장이 ‘2026년 인천시 건축물 미술작품 심의위원 위촉식’에서 인사말을 하고 있다. 인천시 제공

29일 인천시청 대회의실에서 박찬대 인천시장이 ‘2026년 인천시 건축물 미술작품 심의위원 위촉식’에서 인사말을 하고 있다. 인천시 제공

박찬대 인천시장이 6·3 지방선거에서 시민들과 약속한 핵심공약인 ‘긴급 민생 회복 100일 프로젝트’ 가 사실상 무산 위기에 놓였다.

송현석 인천시 재정예산개혁 태스크포스(TF) 단장은 29일 “선거에서 인천시의 예산 관련 데이터가 제한적이어서 인천시의 재정 상태를 정확하게 파악하지 못했다”며 “현재로서는 박 시장이 공약한 긴급 민생 회복 100일 프로젝트는 시행이 어렵다”고 말했다.

송 단장은 더불어민주당 박찬대 인천시장 후보 캠프에서 공약을 만들었고, 박 당선인 인수위 부위원장을 맡는 등 박 시장의 최 측근이다.

박 시장은 지난 6·3 지방선거에서 “중동 전쟁 여파로 고물가·고환율·고금리 등 3고로 시민들의 가계 생활비 부담이 더욱 무거워질 것”이라며 “당선되면 7월 1일 취임 즉시 2400억원 규모의 추경을 단행할 것”이라고 밝혔다.

박 시장은 추경으로 지역사랑상품권인 인천e음 카드 캐시백을 20% 유지하면서 구매 한도를 100만원까지 늘리겠다고 밝혔다. 또 150만원 지원되는 산후조리비를 4000명이 더 받을 수 있도록 하고, 청년월세 10만원 증액과 아동급식도 끼니당 2000원 올려 1만2000원을 주는 등 어려운 사람들에 대한 지원을 강화하겠다고 약속했다.

하지만 박 시장은 지난 16일 ‘재정난’을 이유로 유 전 시장이 제공하던 인천e음 카드 캐시백 지원을 중단시켰다. 나머지 산후조리비와 청년월세, 아동급식 등에 대해서는 언급조차 없다.

송 단장은 재정구조조정을 통해 9월 추경에 e음 카드 예산을 반영, 추석 이전에 e음 카드 캐시백을 제공하겠다고 밝혔다.

송 단장은 “올 하반기와 내년에도 동일한 인천 e음 제도를 유지하되, 설·추석 명절은 월 기본한도를 증액할 예정”이라며 “다만, 골목상권 활성화를 위해 e음 카드가 도입된 만큼 지원금의 취지에 부합되는 업종이나 선결제로 사업 취지를 약화시킬 수 있는 분야는 제외하는 방안을 검토하고 있다”고 말했다.

인천시가 현금성 사업에 대한 재정구조조정에 착수함에 따라 그동안 유 전 시장이 지원했던 천사지원금과 아이꿈 수당 등은 감액되거나 중단될 수도 있다.

인천시는 지난 25일부터 섬 관광 활성화를 위해 지난해부터 타 시·도민이 인천 섬을 방문할 때 제공했던 뱃삯 지원을 중단했다.

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