취임 한 달 박찬대 인천시장 “100일 안에 민생 살리겠다”더니

박찬대 인천시장이 6·3 지방선거에서 시민들과 약속한 핵심공약인 ‘긴급 민생 회복 100일 프로젝트’ 가 사실상 무산 위기에 놓였다.

송현석 인천시 재정예산개혁 태스크포스(TF) 단장은 29일 “선거에서 인천시의 예산 관련 데이터가 제한적이어서 인천시의 재정 상태를 정확하게 파악하지 못했다”며 “현재로서는 박 시장이 공약한 긴급 민생 회복 100일 프로젝트는 시행이 어렵다”고 말했다.

송 단장은 더불어민주당 박찬대 인천시장 후보 캠프에서 공약을 만들었고, 박 당선인 인수위 부위원장을 맡는 등 박 시장의 최 측근이다.

박 시장은 지난 6·3 지방선거에서 “중동 전쟁 여파로 고물가·고환율·고금리 등 3고로 시민들의 가계 생활비 부담이 더욱 무거워질 것”이라며 “당선되면 7월 1일 취임 즉시 2400억원 규모의 추경을 단행할 것”이라고 밝혔다.

박 시장은 추경으로 지역사랑상품권인 인천e음 카드 캐시백을 20% 유지하면서 구매 한도를 100만원까지 늘리겠다고 밝혔다. 또 150만원 지원되는 산후조리비를 4000명이 더 받을 수 있도록 하고, 청년월세 10만원 증액과 아동급식도 끼니당 2000원 올려 1만2000원을 주는 등 어려운 사람들에 대한 지원을 강화하겠다고 약속했다.

하지만 박 시장은 지난 16일 ‘재정난’을 이유로 유 전 시장이 제공하던 인천e음 카드 캐시백 지원을 중단시켰다. 나머지 산후조리비와 청년월세, 아동급식 등에 대해서는 언급조차 없다.

송 단장은 재정구조조정을 통해 9월 추경에 e음 카드 예산을 반영, 추석 이전에 e음 카드 캐시백을 제공하겠다고 밝혔다.

송 단장은 “올 하반기와 내년에도 동일한 인천 e음 제도를 유지하되, 설·추석 명절은 월 기본한도를 증액할 예정”이라며 “다만, 골목상권 활성화를 위해 e음 카드가 도입된 만큼 지원금의 취지에 부합되는 업종이나 선결제로 사업 취지를 약화시킬 수 있는 분야는 제외하는 방안을 검토하고 있다”고 말했다.

인천시가 현금성 사업에 대한 재정구조조정에 착수함에 따라 그동안 유 전 시장이 지원했던 천사지원금과 아이꿈 수당 등은 감액되거나 중단될 수도 있다.

인천시는 지난 25일부터 섬 관광 활성화를 위해 지난해부터 타 시·도민이 인천 섬을 방문할 때 제공했던 뱃삯 지원을 중단했다.