메모리 초호황에도 위기감 고조…미국 압박·중국 추격에 대비해야

일본 반도체 되풀이 우려도 최태원 “지정학적으로 얻어맞을 수 있다”

SK하이닉스가 또 다시 사상 최고 실적을 기록하면서 한국 메모리 반도체의 초호황 국면이 이어지고 있다. 하지만 미국의 통상 압박과 중국의 공세 등 대외 환경의 불확실성도 커지고 있어 호황에 대한 환호 못지 않게 위기감도 높다.

메모리 가격 폭등과 품귀 현상이 계속되면 미국이 1980년대 미·일 반도체 협정과 같은 압박을 가할 수도 있다는 우려가 나오고, 중국은 창신메모리테크놀로지(CXMT) 상장에 이어 반도체 제조를 위한 심자외선(DUV) 노광장비 양산을 시작하며 ‘반도체 굴기’에 속도를 내고 있다. 한국 정부와 기업이 합심해 경제안보 관점에서 반도체 산업 전략을 가다듬고 기술 초격차를 벌리기 위한 노력을 해 나가야한다는 지적이 나온다.

29일 업계에 따르면 올 1분기 글로벌 D램 반도체 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 점유율은 67%(카운터포인트리서치)가 넘는다. 미국 마이크론이 22%를 점유해 3위이나, 마이크론만으로는 메모리 수요 폭증에 대응하기 어려운 상황이다. 특히 인공지능(AI) 인프라에 필수 탑재되는 고대역폭메모리(HBM)의 경우 한국 반도체 투톱의 합산 시장 점유율이 약 80%에 이른다.

메모리 공급난이 심화하면서 한국 기업들에 직접적인 압박도 가해지는 양상이다. 하워드 러트닉 상무장관은 “삼성전자, SK하이닉스를 미국으로 불러와 생산 시설을 짓게 하고 싶다”며 미국 내 메모리 생산 확대를 요구했다. 이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 기자와의 통화에서 “파운드리는 TSMC에, 메모리는 마이크론 일부와 한국에 의존하고 있는 미국은 자국 내 최대한 생산 시설을 확보하려 한다”며 “이는 반도체 생산을 미국 이익 중심으로 재편하고 주도권을 가지려는 것”고 말했다.

미국의 추가 투자나 생산 확대 요구가 통상·사법 차원의 압박으로 비화할 가능성도 제기된다. 삼성·SK·마이크론 등 메모리3사는 미국에서 소비자와 중소 PC업체들로부터 D램 가격 담합 의혹으로 집단소송을 당한 상태다. 워싱턴 정가에서는 미 정부가 미국 자동차 산업 등 국내 메모리 수요 충족을 우선시해야 한다는 주장도 나오고 있다.

특히 미국이 한국의 메모리 산업 ‘과점’과 무역 불균형을 빌미로 판매 가격·물량 제한이나 관세 등의 카드를 꺼내들 수도 있다는 관측도 나온다. 미국은 일본이 세계 반도체 시장 절반 이상을 차지했던 80년대 시기, 플라자합의(1985)로 엔화 가치를 높이고 미·일 반도체협정(1986) 체결로 일본에 덤핑 문제를 제기하며 일본 반도체 수출을 억제했다.

최태원 SK그룹 회장도 직접 우려를 나타냈다. 최 회장은 지난 15일 대한상의 주최 ‘제주포럼’ 기자간담회에서 “지금 (반도체) 가격은 비정상이다. 떨어져야 한다”면서 “칩플레이션이 심화하면 지정학 문제로 비화할 수 있다. 옛날에 똑같이 일본도 맞았던 이야기”라고 말했다. 미·일 반도체협정 이후 일본 기업들의 수출 경쟁력은 급감하며 일본 반도체 산업 전반이 내리막길을 걸었고, 역으로 한국 기업들에겐 메모리 부문 강자로 올라서는 계기가 됐다.

물론 한국 기업들의 주력 제품인 HBM과 서버용 D램 등이 미국 빅테크들이 주도하는 AI 인프라 확산을 위해 필수적이라는 점에서 미국이 일본에 그랬던 것처럼 한국에 일방적인 ‘양보’를 요구하기는 어려울 것으로 보인다. ‘샌프란시스코 AI 선언’을 계기로 한국 기업들이 미국 빅테크와 결속을 강화하며 글로벌 AI 공급망의 핵심 플레이어로 부상하기도 했다. 김양팽 산업연구원 전문연구원은 “그 때와 지금은 반도체 생산과 소비 구조, 경제 상황이 다르다”면서 “우리가 메모리 반도체를 생산하지 않으면 미국도 곤란해지고 피해를 입는다”고 말했다. 김 연구원은 “1980년대는 일본에 의한 ‘바이 아메리카’(일본 자본이 무역흑자와 엔화 강세를 바탕으로 미국 기업·부동산을 사들인 현상) 시기로 미국이 일본의 경제 성장 자체를 꺾으려 했던 것”이라고 덧붙였다.

그럼에도 미국과 중국의 자국 우선주의 흐름과 중국의 추격 등 지정학적 불확실성이 지속되는 만큼 종합적인 대응이 요구된다.

김 연구원은 “결국 정부가 내건 대로 대체불가한 나라가 되는 수밖에 없다”며 “HBM과 같이 혁신적인 차세대 기술을 계속 개발하면서 경쟁력을 키우고 빅테크 등과의 생태계 전략도 확고히 해야 한다”고 말했다. 이 교수는 “한국이 강점을 지닌 메모리 분야 경쟁력을 극대화하는 게 최선의 전략”이라며 “국내외 환경이 치열해지는 만큼 정부와 기업이 손잡고 선제적 투자를 통해 생산을 확대하고 연구 개발, 인력 양성을 계속해 초격차를 유지해야 한다”고 말했다.