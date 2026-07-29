생물다양성 파괴 보조금 2025년까지 파악한다더니…보고서 제출국 10곳 중 8곳 ‘목표 미달성’

전 세계가 생물다양성에 유해한 보조금과 인센티브를 2025년까지 식별하기로 약속했지만, 유엔 생물다양성협약(CBD)에 국가보고서를 제출한 국가 가운데 목표를 달성한 국가는 20%에도 미치지 못한 것으로 분석됐다.

영국 기후싱크탱크인 카본브리프는 지난 1일까지 CBD에 제출된 제7차 국가보고서 134건을 분석한 결과, 생물다양성에 유해한 보조금과 인센티브를 모두 식별했다고 보고한 국가는 21개국(16%)에 불과했다고 28일(현지시간) 밝혔다.

유엔 생물다양성협약 당사국은 2022년 캐나다 몬트리올에서 채택한 ‘쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크’(KMGBF)에서 2030년까지 육상과 해양의 30%를 보호구역으로 지정하는 ‘30×30’ 목표를 비롯해 23개 세부 목표에 합의했다. 이 가운데 ‘목표 18’은 2025년까지 각국이 생물다양성에 유해한 보조금을 식별하고, 2030년까지 이를 매년 최소 5000억달러(약 724조원) 감축하도록 하고 있다.

카본브리프에 따르면 국가보고서를 제출한 134개국 중 66개국만 유해 보조금 식별 절차를 시작했다고 밝혔고, 68개국은 관련 내용을 언급하지 않았다. 나머지 약 60개국은 아직 국가보고서를 제출하지 않았다.

보조금의 일부라도 확인한 국가까지 포함하면 보조금 식별 내용을 보고한 국가는 총 32개국이다. 이 국가들에서 운영되는 유해 보조금만 약 2700억달러(약 391조원)에 달하는 것으로 나타났다.

CBD 사무국은 최근 공개한 이행 종합보고서 초안에서 “현재까지 확보된 증거에 따르면 지난해까지 생물다양성에 유해한 인센티브와 보조금을 식별한다는 목표는 달성되지 못했다”고 평가했다.

한국 역시 이 목표를 달성하지 못했다. 정부는 제7차 국가보고서에서 “생물다양성에 영향을 미치는 보조금을 파악하기 위한 연구를 진행 중이며 올해까지 지속할 예정”이라며 “생물다양성에 영향을 미칠 수 있는 보조금을 식별하기 위한 평가 점검표 초안을 마련했다”고 밝혔다. 정부는 국내 보조금 전수 검토, 목록화, 총액 산정을 하지 못했다면서도 목표에 대해 “순조롭게 진행 중”이라고 자체 평가했다.

오는 10월19일부터 아르메니아 예레반에서는 제17차 유엔 생물다양성협약 당사국총회가 개최된다. 각국의 보고서를 기반으로 KMGBF 이행 상황에 대한 첫 종합 점검이 이뤄질 예정이다. 유해 보조금 문제 역시 주요 의제가 될 것으로 보인다.