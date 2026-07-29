SKT, ‘에이전트 특화’ 새 AI 모델 공개…독파모 평가 앞두고 ‘현장형 AI’ 모델 출시 잰걸음

SK텔레콤(SKT)이 에이전트형 작업 능력을 강화한 차세대 인공지능(AI) 모델 ‘에이닷엑스 케이투(A.X K2)’를 공개했다. 내달 독자 AI 파운데이션 모델 2차 평가를 앞두고 참가 기업들의 ‘현장형 AI’ 출시 움직임이 빨라지고 있다.

SKT는 29일 자체 개발한 인공지능(AI) 파운데이션 모델 ‘에이닷엑스 케이투’를 오픈소스 커뮤니티 허깅페이스에 공개했다. 매개변수 6880억개 규모로 수학·과학 추론과 한국 관련 지식, 긴 글 이해 능력을 강화한 것이 특징이다.

에이닷엑스 케이투는 케이원 대비 국내외 14개 벤치마크 평균 점수가 32.2%포인트 높아졌다. 특히 장문 이해와 에이전트 관련 평가에서 성능 향상이 두드러졌다. 알리바바 큐원 3.5·딥시크 V4 플래시·키미 K-2.6 등 중국 주요 오픈소스 범용 모델과 비슷한 성능을 보였다고 SKT는 설명했다.

SKT는 이번 모델을 ‘산업별 특화 AI’로 발전시켜 나갈 계획이다. 현장에서 데이터를 수집해 학습하고, 직접 문제 해결까지 수행하는 AI 모델을 구축하겠다는 것이다. 우선 철강업체 KG스틸·자동차부품사 코넥 제조 현장에 특화 AI 에이전트를 배치하는 실증 사업을 추진한다. 또 육·해·공군과 해병대 산하 부대에서 활용할 국방 AI 모델도 본격 배치에 나선다. 현장 데이터 처리 등을 위해 이미지와 텍스트를 함께 처리하는 ‘멀티모달’ 능력도 강화해나갈 방침이다.

내달 정부의 독자 파운데이션 모델 2차 평가 결과 발표를 앞두고 참여 기업들이 잇따라 모델 공개에 나서고 있다. 이번 평가에서는 일반 국민이 모델을 직접 사용해 보고 평가하는 단계가 추가된다. 단순 벤치마크 성능뿐 아니라 ‘현장 적용력’이 핵심 평가 요소가 되면서 산업 연계 움직임도 커지는 모양새다.

LG AI연구원은 앞서 스스로 업무 계획을 세우고 필요한 도구를 활용하는 에이전트 능력을 중심으로 AI 모델 고도화에 나섰다. ‘K-엑사원’의 경우 이전 모델보다 지시 이행 등 평가 지표에서 30%포인트 가까운 성능 향상을 기록했다.

토큰 비용을 최적화하는 등 ‘가격대비 성능’을 강조하는 전략도 있다. 업스테이지는 지난 22일 공개한 솔라 오픈2를 양자화를 적용하면 엔비디아의 H200 그래픽처리장치(GPU) 두 장에서 돌릴 수 있다고 강조했다. 오픈웨이트(개방형) 모델의 경우 자체 서버에 내려 받을 때 필요한 GPU 수가 자체 구축·운영 비용을 좌우한다.

한 독파모 참여업체 관계자는 “국내 AI 모델들은 범용 챗봇보다는 산업 현장 적용을 겨냥해 만든 모델”이라면서 “기업용 AI는 일반 이용자용 서비스보다 사용하는 토큰 규모가 크기 때문에 비용 문제가 특히 중요한데, 국내 모델들이 제한된 GPU 인프라 속에서 전반적으로 좋은 성능을 보여주고 있다”고 말했다.