대학 캠퍼스 누빈 ‘인생 첫차’, 안전 기술 업그레이드해 6년 만에 돌아왔다

‘인생 첫차’ 대표격인 아반떼가 6년 만에 대대적인 업그레이드를 마치고 돌아왔다. 이번 업그레이드에서 가장 공을 들인 분야는 ‘안전’으로, 특히 사회적 관심이 높은 ‘의도치 않은 가속 상황’에 대응하는 기술을 적용해 관심을 끌고 있다.

현대자동차는 29일 서울 서초구 양재동에서 ‘디 올 뉴 아반떼’ 테크데이 행사를 열고 안전성, 주행 성능, 하이브리드 효율, 디지털 사용 경험을 강화한 8세대 ‘디 올 뉴 아반떼’의 핵심 기술을 공개했다.

현대차가 가장 강조한 내용은 안전성이었다. 아반떼는 충돌 시 발생하는 에너지를 차체 전체로 효과적으로 분산하고, 탑승 공간 변형을 최소화할 수 있도록 차체 구조를 강화했다. 특히 차체 주요 부위에는 1기가파스칼(GPa)급 이상의 초고장력 강판을 확대 적용했다. 차체 전체에서 초고장력 강판이 차지하는 비율은 58.1%로, 현대차 관계자는 “동급 최고 수준은 물론, 프리미엄 대형 세단급 차체 강성을 확보했다”고 설명했다.

인생 첫차라는 이미지에 걸맞게 운전 경험이 많지 않은 고객을 위한 안전 기능도 대거 적용했다. 대표적인 기술이 현대차 최초로 적용한 ‘전자식 변속 레버(SBW) P단 긴급제동 기능’이다. 이 기능은 운전대 옆에 있는 변속 레버의 P버튼을 누르고 있으면 차량을 감속·정차시킬 수 있도록 했다. ‘페달 오조작 안전 보조 기능’도 기본 적용했다. 이 기능은 차량 출발 시 가속페달을 급하게 밟으면 구동력을 제한하고 제동해 페달 오조작으로 인한 사고를 예방한다.

급발진 이슈를 염두에 두고 긴급제동과 페달 오조작 안전 보조 기능을 개발했느냐는 질문에 회사 관계자는 “급발진을 인정하고 이와 관련해 개발한 것은 아니다”고 답했다. 황세영 MSV프로젝트1팀 책임연구원은 “의도치 않은 가속 상황(UA)에 대해 국토교통부가 관련 법규를 마련하려 했던 것으로 기억한다”며 “법규에 대응하는 차원에서 가속 상황에서도 멈출 수 있는 기능을 개발했다”고 말했다.

상위 차급에서 볼 수 있는 첨단 기능들도 대거 적용됐다. 현대차 최초로 고속도로뿐 아니라 일반도로에서도 과속 구간, 과속방지턱, 교차로 등을 인식해 자동 감속을 지원하는 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2(NSCC 2)를 탑재했다. 또 최신 그랜저에 적용된 차량용 인포테인먼트 플랫폼 ‘플레오스 커넥트’와 생성형 AI 에이전트 ‘글레오 AI’도 적용해 디지털 경험도 강화했다.