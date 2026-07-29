포스코DX ‘AI 네이티브 컴퍼니’로 전환…산업 현장 피지컬 AI 적용

산업 현장엔 피지컬, 사무 영역엔 에이전틱 “현장 설비부터 경영세스템까지 통합 역량”

포스코DX가 산업 현장 피지컬 인공지능(AI)과 사무 영역 에이전틱 AI를 두 축으로 하는 ‘AI 네이티브 컴퍼니’로 회사 구조를 재편하겠다고 밝혔다. AI를 업무에 내재화하겠다는 취지다.

포스코DX는 29일 서울 중구 롯데호텔에서 기자간담회를 열고 AI 사업 전략을 발표했다. 핵심은 ‘AI 네이티브 컴퍼니’ 전환이다. 포스코DX는 먼저 산업 현장에 피지컬 AI 기술을 융합해 대형 설비를 최적으로 제어하는 ‘설비의 로봇화’를 구현하겠다고 밝혔다.

구체적으로 철강재를 운반하는 대형 크레인, 야드에 적재된 원료를 이송하는 리클레이머 등 무거운 제철소 설비에 피지컬 AI를 적용해 노동자 안전을 지키고 생산성을 제고하는 성과를 내고 있다고 설명했다. 포스코DX는 “고숙련 운전자가 보유한 암묵지를 피지컬 AI의 핵심 데이터로 변환해 현장 운전실에서 AI가 사람과 협업하며 로봇과 설비를 운영하는 체계를 구축하고 있다”고 밝혔다.

포스코DX는 이날 로봇이 제철소 아연도금 공정 용융로에서 발생하는 불순물을 제거하고, 65t급 철강제품을 자동으로 이송하는 모습 등을 소개했다.

사무 영역에선 AI 에이전트가 사람처럼 채용, 평가, 육성, 승진 등 생애주기를 통합 관리하는 플랫폼 ‘에이전티’를 선보였다. 업무 흐름을 분석해 사람과 AI에이전트가 역할을 나눠 수행하는 업무 프로세스를 설계하는 AX(인공지능 전환) 컨설팅을 진행하고, 에이전티는 이를 기반으로 맞춤형 에이전트를 생성하거나 기존 에이전트를 재활용해 개발하는 방식이다.

포스코DX는 “설계부터 개발까지 전 과정이 표준화된 방법에 따라 이뤄져 신속하게 AI 에이전트를 구축할 수 있다”고 설명했다.

최태환 포스코DX 경영기획실장은 “포스코DX는 현장 설비부터 경영시스템까지 전 계층 통합 역량을 갖춘 국내 유일 풀스택 기업으로, 피지컬 AI와 에이전틱 AI를 가장 잘 구현하는 기업으로 도약하겠다”고 말했다.