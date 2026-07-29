“전쟁, 이제 우리가 정한다” 교전 중단 닷새째, 방아쇠 먼저 당긴 이란

이란이 29일(현지시간) 요르단에 주둔한 미 공군기지와 중앙지휘소 등을 공격했다. 호르무즈 해협에서 선박 공격도 이어졌다. 지난 24일 미군의 공습 중단 이후 멎었던 양측 교전이 이란의 선제공격으로 재개된 것이다. 미·이란 교전 중단 이후에도 계속돼 온 친이란 대리 세력과 사우디아라비아의 무력 충돌은 더 거세졌다. 전문가들은 이란이 전쟁의 주도권을 빼앗아오려는 시도라고 분석했다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 여러 발의 탄도미사일로 요르단 미군 기지를 공격했다고 밝혔다. IRGC는 “미국의 국익 침해가 계속되는 한 우리의 저항도 계속될 것”이라며 “미국의 위협과 국익 침해는 중단돼야 한다”고 말했다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 이란이 ‘기습(Surprise) 공격’을 시도했다고 표현했다.

일각에서는 이란의 선제공격이 벌어진 시점과 방식을 두고 다양한 분석이 제기된다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 정상회담과 맞물린 이번 공습을 두고 미·이스라엘의 공동 군사 계획을 사전 무력화하기 위한 선제 타격이었다는 평가가 나온다. 미·이스라엘 군사 행동 재개는 사실상 지난 2월 개전 당시 수준의 전면전을 의미한다. 이란이 이러한 전면전이 가시화하기 전 전시 대비 태세를 드러내 보이며 경고성 견제구를 날린 것이라는 평가다.

이란의 전쟁 대응 기조가 달라졌다는 평가도 있다. 그간 미군 선제공습에 반응해 보복하는 식의 ‘팃포탯 전략(눈에는 눈, 이에는 이)’을 구사해온 이란이 전쟁 주도권을 쥐는 쪽으로 기조 변화에 나섰다는 분석이다.

이는 달라진 미국 상황에 기인할 가능성이 크다. 지난 24일 트럼프 대통령의 결정으로 미국 공습이 중단된 후 미군 전략자산이 위험 수위로 감소했다는 경고가 속출했고, 미국 내 반전 여론이 고조되며 공화당의 중간 선거 부담이 커졌다. 미국의 중동 전략이 부재한 것 아니냐는 성토도 이어졌다. 독일 국제안보연구소(SWP) 하미드레자 아지지는 이날 엑스에 “이란이 미국의 선제공격 없이 처음 공격을 개시한 사례”라며 “이란 군사 전략이 변했을 가능성과 이란이 확전을 두려워하지 않는다는 것을 보여주는 것”이라고 말했다.

사우디와 홍해 전선에서 이어져 온 친이란 대리 세력의 군사 충돌도 계속됐다. 후티는 홍해에서 사우디 유조선을 공격했고, 사우디에서는 친이란 이라크 민병대의 공격으로 추정되는 석유 시설 공습이 발발했다. 호르무즈 해협에서는 IRGC가 유조선 3척을 타격해 항해를 정지시켰다. 이란은 이란 동결자산을 받는 국가·기업은 호르무즈 해협 통과가 금지될 것이라고 경고했다. 해협 봉쇄 피해를 동결자산으로 보상하겠다는 트럼프 대통령의 선언에 맞대응한 것이다.

미국과 사우디는 이라크 내 민병대를 대상으로 합동 공격을 벌이며 대응에 나섰다. CENTCOM은 “이라크 동부 전역의 테러리스트 보급 및 무기 시설을 공격했다”고 밝혔다. 미·사우디 공격으로 다수 사상자가 발생한 이라크 인민동원군(PMF)은 “매우 위험한 사태 악화이자 이라크 주권 침해, 그리고 이라크 공식 안보 기관에 대한 공격으로 간주한다”고 했다. 사우디·홍해로 넓어져 온 중동 내 전장이 이라크까지 번지며 사실상 확전이 현실이 된 형국이다.