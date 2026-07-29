NASA “달 기지 건설서 한국과 통신·착륙선·모빌리티 분야 협력할 것”

NASA 달 기지 책임자 “한국은 산업계 잘 조성돼” 2022년 발사 한국 첫 달 궤도선 ‘다누리’ 성공 주목

미국 항공우주국(NASA)이 달에 상주 기지를 세우는 ‘아르테미스 계획’을 추진하기 위해 위성을 기초로 한 ‘우주 통신’, 월면에서 이동할 때 활용할 차량 등을 뜻하는 ‘모빌리티’, 지구에서 달로 사람·물자를 내려놓을 ‘착륙선’을 중심으로 한 한국과의 기술 협력 의사를 밝혔다. 모두 달 기지 운영을 위한 핵심 기술들이다. NASA가 달 기지 건설을 위해 한국과 힘을 모을 기술 분야를 공개적으로 거론한 것은 이번이 처음이다.

카를로스 가르시아 갈란 NASA 달 기지 프로그램 총괄 책임자는 서울 강남구 한국과학기술회관에서 국내 언론을 대상으로 29일 간담회를 열고 아르테미스 계획의 일환으로 시행할 달 기지 구축에서 한국과의 협력 계획을 이같이 설명했다. 그는 이날부터 오는 31일까지 국내에서 NASA와 우주청이 함께 여는 ‘우주탐사 협력 아르테미스 워크숍’ 참석차 한국에 방문했다.

갈란 총괄 책임자는 “NASA는 한국이 달 기지 건설에 대한 관심과 역량이 있다고 평가하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “한국은 (우주기술을 실현할) 산업계까지 갖추고 있다”고 강조했다.

이날 간담회에 함께 참석한 누주드 메랜시 NASA 전략·설계실 부국장은 “한국의 역량을 최근 분석했다”며 “통신과 모빌리티, 착륙선을 중심으로 협력할 방침”이라고 밝혔다.

통신 분야가 거론된 것은 달을 돌도록 고안한 한국의 위성 개발 이력과 연관됐다. 메랜시 부국장은 “한국은 달 무인 궤도선 ‘다누리’를 통해 이미 NASA와 협력한 적이 있다”고 밝혔다. 2022년 발사돼 현재 달 상공을 돌고 있는 다누리에는 국내 관측 장비와 함께 월면에서 물을 찾기 위한 NASA의 특수 카메라가 실렸다. NASA는 다누리를 만들고 다루는 한국의 실력을 주목한 것으로 보인다.

모빌리티 분야 협력에서는 사람이 탑승하는 월면차 중심으로 우주청과 논의가 있을 것으로 보인다. 착륙선은 무인 탐사용 기기를 실은 소형 기체의 국내 제작을 염두에 뒀을 가능성이 있다.

다만 이날 NASA는 한국의 어느 기업에서 만든 어떤 기능의 장비를 달 기지에서 사용할지는 명확히 언급하지 않았다. 아직 양국의 협의가 남아서다. 갈란 총괄 책임자는 “3개월 뒤쯤 장비 항목을 발표할 계획”이라고 밝혔다.

NASA는 2028년을 목표로 인간을 달 표면에 보내는 아르테미스 계획을 추진 중이다. 이 계획의 궁극적인 목적은 2030년대 달에 상주 기지를 건설해 광물자원을 채굴하는 것이다. 달은 중력이 지구의 6분의 1 밖에 안 되기 때문에 크고 무거운 로켓을 쏘는 우주터미널을 짓기에도 좋은 곳이다.

이런 시설을 짓고 운영하려면 막대한 재원과 다양한 최첨단 기술이 들어가기 때문에 최강대국 미국이라도 혼자서는 감당할 수 없다. 이 때문에 미국은 세계 60여개국과 함께 아르테미스 계획을 공동 추진 중인데, 이 가운데 한국을 주요 파트너로 삼기로 한 것으로 보인다.

메랜시 부국장은 “달 기지는 작은 도시에 가까울 정도로 다양한 기반 시설을 갖추게 될 것”이라며 “한국 기술이 기여할 수 있는 길을 탐색할 것”이라고 밝혔다.