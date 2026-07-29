반복된 재해…‘작업 중 끼임사’ HL만도, 10년 전에도 동일 사고

20대 하청 노동자가 작업 중 기계에 끼어 숨진 사고가 발생한 자동차 부품 제조업체 HL만도 평택공장에서 10년 전에도 동일한 유형의 사고가 있었던 것으로 파악됐다. 현장 노동자들은 사고가 난 노후 기기의 안전장치 미비 문제를 10년 전부터 제기해 왔으나 개선되지 않았고, 결국 같은 유형의 재해가 반복됐다. 원청인 HL만도 측이 노동자 사망 후 안전관리 부실을 은폐하기 위해 고용노동부의 조사 전 현장을 정리했다는 의혹도 제기됐다.

금속노조는 사고가 발생한 HL만도 평택공장을 현장 조사한 결과 “총체적 안전 시스템의 붕괴가 확인됐다”고 29일 밝혔다. 노조가 작성한 사고조사서에 따르면 지난 22일 숨진 하청 노동자 고 김승모씨(28)는 금속가공설비(MCT) 내부에서 정비 작업을 하던 중 설비가 가동되면서 끼임 사고를 당했다. 원청 관리자가 내부 작업 여부를 확인하지 못한 채 시운전을 지시했고, 기계가 작동하면서 사고가 발생한 것이다. 이날 현장에는 정비 하청업체 두 곳이 동시에 작업하고 있었지만, 혼선과 사고를 막을 감독자나 안전 관리자는 현장에 없었다.

노조에 따르면 이날 정비 작업이 이뤄진 MCT 설비에는 통상 기계 가동 중 문을 여닫을 수 없도록 안전 장치(인터록)가 설치돼 있다. 그러나 사고가 난 12호기는 2005년 생산된 구형 모델로 인터록 장치가 없었던 것으로 파악됐다. 현장 노동자들은 10년 전부터 해당 노후 기기의 위험성을 회사에 알리고 설비 교체를 요구해 왔으나 개선되지 않았다.

2016년에도 같은 모델의 MCT 내부에서 작업하던 노동자가 기계가 갑자기 가동되면서 크게 다친 사고가 있었다. 이번 사고 조사에 참여한 전주희 금속노조 노동연구원 객원연구원은 “2016년에도 이번과 동일한 공정, 동일 모델에서 사고가 발생했다”고 말했다. 10년 전 사고 당시 대비책을 제대로 세웠다면 재발하지 않았을 사고라는 얘기다.

공정 속도를 높이기 위해 인터록이 설치된 설비로 작업할 때조차 안전장치를 임의로 해제하고 작업 해왔다는 현장 증언도 나왔다. 정상만 금속노조 노동안전보건위원장은 “인터록은 현장 노동자들의 마지막 남은 안전장치이자 생명줄인데, 그게 작동하지 않도록 케이블 타이로 묶어 놓고 작업했다는 보고가 있었다”면서 “인터록을 작동시키고 작업하면 생산 속도를 맞출 수 없기 때문”이라고 말했다. 이시열 만도지부 평택지회장은 “사고가 발생한 날, 고용노동부 현장조사가 시작되기 전에 인터록을 묶었던 케이블 타이를 모두 풀라는 사측의 지시가 있었다”고 말했다.

김씨 유족들은 장례를 무기한 연기하고 철저한 진상조사 및 재발 방지책 마련을 요구했다. 고인의 아버지는 이날 서울 중구 정동 금속노조에서 연 기자회견에서 “뉴스에서 이런 일이 보도돼도 그저 남 이야기인 줄만 알았는데, 아들이 죽었다는 것이 여전히 믿기지 않는다”면서 “그냥 넘어가고 시간이 흐르면 또 사고가 날 것이다. 아들 딸 같은 청년들이 또 죽지 않도록 현장이 고쳐지길 바랄 뿐”이라고 말했다.