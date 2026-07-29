‘극한 폭염’ 부산 38.8도로 역대 최고 기록···양산은 40도 넘어

29일 부산의 기온이 기상관측 시작 이래 최고를 기록했다. 경남 양산시의 기온은 40도를 넘겼다.

부산기상청에 따르면 이날 오후 2시56분 부산기상관측소 기준 부산 기온은 38.8도를 기록했다. 2016년 8월 14일 기록된 37.3도를 넘은 것은 물론, 1904년 4월9일 시작된 근대적인 기상관측 이래 122년 만의 최고 기온이다.

부산 북구는 오후 2시30분 기준 기온이 39.0도까지 치솟았다.

부산은 대한해협에 접해 해양성 기후 특성을 보인다. 바다는 육지보다 느리게 뜨거워진다. 이에 바다의 영향이 큰 부산은 여름 한낮 기온이 내륙보다 덜 오르는 편인데 ‘이중 고기압 더위’에 기온 기록이 경신됐다.

경남 양산시 기온은 이날 오후 3시 26분 40도를 기록했고, 이후 더 올라 오후 3시 34분에는 40.3도를 찍었다.

2008년 12월 26일 양산에서 기상관측을 시작한 이래 이처럼 높게 기온이 오른 적은 없었다.

지난 26일 양산 기온이 39.3도까지 오르면서 2024년 8월 3일 기록(39.3도)을 제치고 1위에 오른 지 사흘 만에 기록이 또 경신된 것이다. 기상기록은 값이 같으면 최신을 상위에 놓는다.

부산·양산 인근의 김해 기온도 2008년 2월 관측을 시작한 이래 두 번째로 높은 수준인 38.6도까지 올랐다. 김해의 역대 최고기온은 2013년 8월 10일 기록된 39.2도다.

북태평양고기압과 티베트고기압이 이중으로 우리나라를 덮어 기온 40도가 넘는 상황이 계속 나올 가능성이 크다.

2개 고기압이 우리나라를 덮은 가운데 남쪽에서 고온다습한 공기가 불어들면서 열이 주입되기만 하고 빠져나가지는 않고 있다. 고기압권 내 하강 기류에 구름이 발달하지 못하면서 햇볕도 강하게 내리쬐고 있다.

한편 기상청은 30일 오전 11시를 기해 부산서부·부산중부에 폭염중대경보를 발효한다고 29일 밝혔다.

폭염중대경보는 최고 체감온도가 35도 이상인 상태가 이틀 이상 계속되는 지역에서 최고 체감온도가 38도 이상이거나, 최고기온이 39도 이상일 때 내려진다.

부산동부에는 폭염경보가 발효된 상태다.