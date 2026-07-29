“바깥 시선 아닌 주민 목소리로”…폭염 속 동자동 쪽방촌 ‘다크투어’ 가보니

29일 오전 8시 서울 용산구 ‘동자동사랑방’ 사무실 앞. 가만히 서 있어도 땀이 흐르는 날씨에 20여명이 모여 연신 부채질을 했다. 이들은 ‘반빈곤연대활동(빈활)’ 소속으로 ‘동자동 쪽방촌 다크투어’에 참여하기 위해 모였다.

쪽방촌 다크투어는 주민 조직인 동자동사랑방이 2024년 12월부터 운영하는 소규모 행사다. 외부인 시선이 아닌 주민 안내로 쪽방촌의 구조와 생활 환경, 공공개발 이슈 등을 설명해왔다.

이날 다크투어 참가자들은 5개조로 나눠 주민 안내를 따라 약 1시간30분 동안 쪽방촌 골목 구석구석을 둘러봤다. 가이드를 맡은 주민 차재설씨(68)와 정대철씨(47) 안내에 따라 둘러본 골목의 건물 곳곳에는 빨간 깃발이 걸려있었다. 집주인들이 공공 개발에 반대하며 걸어놓은 상징물이다.

차씨는 오래된 한 건물 앞에 멈춰서서 여름철 주민들이 겪는 불편을 얘기했다. 그는 “기온이 올라가면 샤워실 이용을 두고 주민 간 언쟁이 높아진다”며 “씻는 곳이 있어도 몇 사람 못 들어가니 나이 든 분들은 샤워도 저녁이나 새벽에 한가할 때 한다”고 말했다. 주민 김기영씨(52)는 “에어컨을 설치하려면 집주인 허락을 받아야 하는데 싫어할까 봐 물어보기도 조심스럽다”고 말했다.

주거 불안과 강제 이주에 대한 우려도 나왔다. 최근 서울역 일대 재개발로 쪽방촌 주민들의 이주가 반복되고 있지만, 현행법상 쪽방은 주택으로 인정되지 않아 이사비 등 보상 기준이 불분명하다. 차씨는 “전입 신고가 가로막혀 기초생활수급조차 신청하지 못하는 사례도 있다”고 말했다.

다른 지역 공공임대주택으로 어렵게 이주했지만 고립감과 차별을 견디지 못해 다시 동자동으로 돌아오는 주민도 있다. 주민들은 “딴 동네에 가면 (기초생활)수급자라며 사람 취급을 못 받는다”고 말했다.

매년 혹서·혹한기마다 반복되는 외부 관심에 대한 지적도 나왔다. 다크투어 참가자 정성철씨(37)는 “폭염이나 한파철마다 기자들이 쪽방촌을 찾아오지만 대안으로 연결되지 않고 그 시기에 보여지는 방식으로만 비치는 게 아쉽다”고 말했다. 대학생 임희연씨(19)는 “평소 서울의 구축 동네를 좋아했는데 실제로 그곳에 사는 사람 생각은 잘 안 해본 것 같다”고 소감을 전했다.