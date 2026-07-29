공포감에 바닥 뚫린 국내 증시…사상 처음 이틀째 서킷브레이커

국내 증시가 29일 이틀 연속 폭락하며 연이은 ‘블랙 데이’를 맞았다. 코스피와 코스닥 시장에 이틀째 서킷브레이커가 발동된 것은 한국 증시 출범 이후 처음이다. 증권가에서는 코스피 지수의 하단을 ‘6000선’으로 예상했지만 이마저도 무너졌다. 국내 증시 변동성이 극심해지면서 투자심리가 극도로 위축돼 ‘패닉 셀’(공포 매도)이 이어졌기 때문으로 풀이된다.

코스피는 이날 전장 대비 360.42포인트(5.98%) 내린 5663.24, 코스닥은 43.17포인트(6.12%) 내린 662.68에 마감했다.

코스피는 하루 만에 6000선 아래로 내려갔고, 코스닥도 700선을 내줬다. 코스피의 경우 전날 10% 폭락한 것을 합치면 이틀간 1000포인트나 빠졌다. 코스피는 5개월 전인 지난 2월19일(5677.25) 종가 수준으로, 코스닥은 1년 3개월 전인 지난해 4월8일(658.45) 종가 수준으로 후퇴했다.

한국거래소에 따르면 코스피의 이달 월간 낙폭은 이날 기준 33.19%를 기록했다. 이는 1997년 10월31일 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시(-27.25%)와 2008년 10월31일 글로벌 금융위기 당시(-23.13%)보다 높은 사상 최대 수준이다. 지난 5월 7000조원에 육박했던 국내 증시 시가총액 역시 4000조원대로 반토막 났다.

이날 증시 하락은 반도체 대형주가 주도했다. 삼성전자는 이날 전장 대비 5.23% 내린 20만8500원에, SK하이닉스는 9.61% 내린 140만100원에 거래를 마쳤다. 두 종목의 시가총액은 1000조원 수준으로 급감했다.

이날 급락세로 유가증권시장에는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 연달아 발동됐다. 코스닥시장에도 서킷브레이커가 발동됐다. 두 시장에 서킷브레이커가 발동된 건 전날에 이어 이틀째다. 한국 증시 출범 이후 서킷브레이커가 두 시장에 이틀째 발동된 건 처음이다.

이날 유가증권시장에서 개인과 외국인이 각각 1조9766억원, 1조2101원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 반면 기관은 3조1488억원 매수 우위를 보이며 하단을 지지했다.

증권가에서는 시장 기대치에 못 미친 SK하이닉스의 실적 발표, 중국 반도체 굴기에 따른 경쟁 심화 우려, 중동 지역의 지정학적 불안감 재고조 등을 표면적인 하락 요인으로 꼽고 있다.

그러나 근본적으로는 국내 증시의 변동성이 극심해진 가운데 심리적 지지선으로 여겨졌던 6000선마저 무너지면서 투매가 확산한 결과라는 분석이 나온다. 대내외 악재보다 ‘투자심리 위축’이 최근 증시 급락의 배경이라는 것이다. 특히 이날 시장에서 주요 지지선으로 꼽히던 코스피 200일 이동평균선(200거래일 종가 평균)인 5696포인트마저 무너졌다.

조수홍 NH투자증권 리서치본부장은 “한국 증시 변동성이 금융위기 당시를 상회하는 수준까지 확대된 상황에서 반도체 피크아웃(정점 후 하락), 미국·이란 갈등 재점화, 국내 수급 교란 등이 복합적으로 적용한 결과”라며 “명확한 악재 요인이 존재하지 않고 반복된 급락이 투자심리를 위축시켰다”고 말했다.

시장에서는 국내 증시가 ‘바닥’을 찍은 것인지, 하락세가 지속될 것인지 예의주시하고 있다.

이진우 메리츠증권 리서치센터장은 “V자형 회복보다는 점진적 회복 가능성에 무게가 실린다”며 “실적 신뢰 회복과 한국시장 변동성 완화에 따른 점진적인 수급 환경 개선이 과제”라고 말했다. 이 센터장은 “7월 말~8월 초 빅테크 실적 및 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 확인 이후 반등에 실패하면 8월 말까지 횡보 국면이 이어질 가능성이 있다“라고 말했다.

양지환 대신증권 리서치센터장은 “극단적인 저평가 완화·해소만으로도 9300선까지 상승 여력이 존재한다”며 “다만 실적 개선에 대한 신뢰도 회복이 관건”이라고 말했다.