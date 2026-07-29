창간 80주년 경향신문

중수청, 검찰 대상 첫 임용설명회 개최… 전문수사 인력 확보 나선다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

오는 10월 출범하는 중대범죄수사청 개청준비단이 검사와 검찰청 직원들을 대상으로 첫 임용설명회를 연다.

이번 설명회는 오는 10월2일 출범을 앞둔 중수청이 전문 수사 인력 확보에 속도를 내기 위한 움직임으로 풀이된다.

중수청이 출범 초기부터 중대범죄를 안정적으로 수사하기 위해서는 관련 수사 경험을 갖춘 검사와 수사관 확보가 필수적이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

중수청, 검찰 대상 첫 임용설명회 개최… 전문수사 인력 확보 나선다

입력 2026.07.29 16:48

구글 선호 매체로 추가
중대범죄수사청(중수청) 개청준비단 사무실이 마련 된 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관의 모습. 연합뉴스

중대범죄수사청(중수청) 개청준비단 사무실이 마련 된 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관의 모습. 연합뉴스

오는 10월 출범하는 중대범죄수사청 개청준비단(중수청)이 검사와 검찰청 직원들을 대상으로 첫 임용설명회를 연다. 중수청 출범을 앞두고 전문수사 인력 확보에 본격적으로 나선 것이다.

29일 경향신문 취재를 종합하면 중수청은 다음 달 5일부터 11일까지 전국 고・지검을 순회하며 법무부와 검찰청 소속 검사 및 직원을 대상으로 임용설명회를 개최한다. 중수청은 “임용 모집에 앞서 조직과 직무, 임용 절차 등 중수청 지원에 필요한 정보를 제공하기 위한 것”이라고 밝혔다.

중수청은 조직과 인사, 청사, 예산 등 주요 사항을 소개한 뒤 질의응답을 진행할 예정이다. 지원자 특성을 고려해 검사 대상 설명회와 일반직 공무원을 포함한 수사관 대상 설명회를 구분해 실시한다. 설명회는 서울을 비롯해 부산, 광주, 대전, 제주 등 전국 18개 고·지검에서 열린다.

이번 설명회는 오는 10월2일 출범을 앞둔 중수청이 전문 수사 인력 확보에 속도를 내기 위한 움직임으로 풀이된다. 중수청이 출범 초기부터 중대범죄를 안정적으로 수사하기 위해서는 관련 수사 경험을 갖춘 검사와 수사관 확보가 필수적이다.

다만 조직 개편에 따른 불확실성과 기존 법무부에서 행정안전부 산하 기관으로 소속이 바뀌는 데 대한 부담 등으로 현직 검사들의 지원이 기대에 미치지 못할 것이라는 전망도 꾸준히 나오고 있다. 중수청은 이번 설명회를 통해 조직 운영 방향과 직무, 처우 등을 직접 안내하며 지원을 독려할 것으로 보인다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글