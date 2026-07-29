제주 서귀포 해상서 스쿠버다이빙하던 40대 미국인 숨져

제주 서귀포시 문섬 해상에서 스쿠버 다이빙하던 40대 외국인이 바다에 빠져 숨지는 사고가 발생했다.

29일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오전 9시43분쯤 서귀포시 문섬 인근 해상에서 미국 국적 40대 여성 A씨가 다이빙 중 의식을 잃은 채 발견됐다는 신고가 접수됐다.

A씨는 다이버 낚시 어선이 발견해 구조했다. A씨는 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.

해경은 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.