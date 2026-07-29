제주 서귀포 해상서 스쿠버다이빙하던 40대 미국인 숨져

제주 서귀포시 문섬 해상에서 스쿠버 다이빙하던 40대 외국인이 바다에 빠져 숨지는 사고가 발생했다.
29일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오전 9시43분쯤 서귀포시 문섬 인근 해상에서 미국 국적 40대 여성 A씨가 다이빙 중 의식을 잃은 채 발견됐다는 신고가 접수됐다.
A씨는 다이버 낚시 어선이 발견해 구조했다. A씨는 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.
해경은 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.07.29 16:51
기사를 재생 중이에요
제주 서귀포시 문섬 해상에서 스쿠버 다이빙하던 40대 외국인이 바다에 빠져 숨지는 사고가 발생했다.
29일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오전 9시43분쯤 서귀포시 문섬 인근 해상에서 미국 국적 40대 여성 A씨가 다이빙 중 의식을 잃은 채 발견됐다는 신고가 접수됐다.
A씨는 다이버 낚시 어선이 발견해 구조했다. A씨는 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.
해경은 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.
박경은 기자의 클래식 샛길오페라극장 나와 경기장으로…‘네순 도르마’는 어떻게 스포츠의 노래가 됐나
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)