SK하이닉스 2분기 영업이익 60조 돌파…“AI 수요 지속, 공급 과잉 우려 제한적”

SK하이닉스가 올해 2분기 영업이익 60조원, 영업이익률 76%를 돌파하며 또 다시 역대 최고 실적을 달성했다. 내년 이후에도 인공지능(AI) 인프라 투자와 그에 따른 메모리 수요가 지속될 것으로 전망하며, 공급 과잉 우려를 일축했다.

SK하이닉스는 29일 연결 기준 올 2분기 매출은 79조3187억원, 영업이익은 60조5426억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 256.8%, 영업이익은 557.2% 상승했다. SK하이닉스는 올 상반기에만 영업이익 98조1529억원을 기록해 100조원 가까이 벌었다. 영업이익률도 76.3%로 1분기(72%)를 뛰어넘으며 TSMC를 제쳤다.

이번 실적 고공행진은 AI 슈퍼사이클을 타고 메모리 수요가 급증하고, 고대역폭메모리(HBM)는 물론 D램, 낸드플래시까지 두루 가격 상승이 이어지면서 수익성이 확대된 데 따른 것으로 보인다. SK하이닉스는 메모리 수요 성장세가 당분간 지속될 것으로 본다면서 10여개 고객과 장기공급계약(LTA) 협상을 마무리하고 주요 고객들과 추가 논의도 이어가고 있다고 밝혔다.

AI 인프라 투자나 메모리 수요 전망에 대해서도 낙관했다. SK하이닉스는 “AI 메모리와 일반 메모리가 함께 성장하는 수요의 구조적 변화가 나타나고 있다”며 “주요 고객들도 여전히 더 많은 메모리 공급을 요청하고 있다”고 밝혔다. 이날 실적 발표 컨퍼런스콜에서 박준덕 D램 마케팅 담당은 빅테크의 데이터센터 임대 사업 검토나 고효율 AI 모델 등장에 대해 “AI 인프라 활용도를 높이고 수익화를 본격화하는 과정”이라며 “주요 클라우드서비스제공자(CSP) 간 AI 경쟁과 서비스 확대가 이어지는 만큼, 내년 이후에도 AI 인프라 투자는 견조하게 지속될 것으로 보고 있다”고 밝혔다.

SK하이닉스는 그러면서 “견조한 고객 수요와 중장기 성장 기회에 대응하고자 생산 역량 확충을 위한 투자 계획을 지속할 것”이라며 올해 투자 규모를 40조원대 후반으로 예상했다. 지난해 설비투자액(30조2000억원)보다 10조원 이상 늘어난 규모다. 차기 생산 거점 구축과 관련해선 국내외를 구분하지 않고 전력·용수·공급망 등 각종 인프라를 종합적으로 검토하겠다면서도 “현재로서는 이미 발표된 투자 계획 외에는 추가 신규 생산 인프라 투자에 대해서 구체적으로 결정된 사항은 없다”고 밝혔다.

중장기 생산능력(캐파) 확대로 인한 공급과잉 우려에 대해 송현종 코퍼레이트 센터 사장은 “캐파 확대는 확인된 수요에 기반해 탄력적으로 이뤄질 것”이라며 “중장기 투자 확대가 곧바로 공급 과잉으로 이어질 가능성은 제한적”이라고 말했다. 또 SK하이닉스는 “추가적인 주주환원 실행 방안을 다각도로 검토하고 있다”면서도 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

이번 실적은 시장 전망치(컨센서스)였던 영업이익 63조9800억원보다는 다소 낮았다. SK하이닉스는 “고객과의 중장기 사업 관계 등을 고려한 판매전략에 따른 것”이라며 하반기에는 HBM4(6세대) 물량과 1C 나노미터 기반 D램 출하가 늘어나면서 “상반기보다 비트그로스(Bit Growth·메모리 반도체 성장률)가 높은 수준을 기록할 것”이라고 밝혔다.

김기태 HBM 세일즈·마케팅 담당은 “HBM4의 양산 수율과 품질이 성숙 단계에 진입한 HBM3E와 근접한 수준을 보이고 있다”면서 “HBM의 진정한 경쟁력은 고객이 요구하는 성능과 함께 안정적인 수율과 품질 대응이 어우러져야 완성된다. (당사가) 축적해 온 경쟁력은 경쟁사가 단기간에 확보하기 어려운 고유의 차별화 요소”라고 말했다.