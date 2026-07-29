유럽 고음악의 ‘무법자들’, 10월 첫 내한공연

오스트리아 혁신적 예술가 집단 아트하우스 17

시대악기로 옛 음악을 복원하는 고음악(Early Music) 무대에 과감한 균열을 내 온 오스트리아의 혁신적 예술가 집단 ‘아트하우스17’이 오는 10월 첫 내한공연을 갖는다.

아트하우스17은 세계 최대 규모 고음악 축제인 네덜란드 위트레흐트 고음악 축제에서 “고음악계의 무법자”라는 칭호를 얻은 팀이다. 기존 고음악 단체들이 16세기 이전 음악을 역사적 고증에 입각해 당시 소리의 완벽한 재현에 몰두한다면 이들은 한 걸음 더 나아가 ‘당시의 음악적 의미를 오늘의 관객과 어떻게 연결할 것인가’ 하는 질문에 집중한다.

이들의 무대는 전형적인 클래식 콘서트보다는 연극적 요소가 강한 음악극에 가깝다. 무대미술과 영상, 연기, 스토리텔링, 무용 등이 유기적으로 결합되어 관객들을 몰입시킨다. 거트현(동물의 창자로 만들어진 현)을 사용하는 악기와 테오르보(기타의 원조가 도는 바로크 시대 악기) 등 고풍스러운 시대 악기 연주가 흐르는 가운데 연주자들이 스토리를 펼쳐낸다.

유럽 무대에서 명성을 다져온 이들은 몬테베르디의 <오르페오>부터 바흐 <마태수난곡>에 이르기까지 다양한 클래식 작품들을 그들의 시선으로 담아내 선보여왔다.

이번 한국 공연에는 이 팀의 핵심 멤버들이 모두 참여한다. 하프시코드 연주자이자 음악감독 미하엘 헬, 오페라 연출가 토마스 회프트, 비올라 다 감바 연주자이자 프로듀서 게오르크 크로나이스, 소프라노 소피 데인먼, 바리톤 디트리히 헨셸이 함께한다.

10월 10일 고양아람누리 공연을 시작으로 11일 아트센터 인천, 14일 세종예술의전당, 15일 대구콘서트하우스, 17일 통영국제음악당까지 모두 5차례 공연을 펼친다.