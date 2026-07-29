파키스탄령 카슈미르 선거 도중 시위 유혈사태···수십명 사망 주장

지방선거가 시작된 파키스탄 카슈미르에서 선거 제도 개혁을 요구하는 시위대와 당국이 충돌하면서 이틀 동안 수십명의 시위 참가자가 숨진 것으로 알려졌다. 구체적인 규모는 확인되지 않았다.

뉴욕타임즈(NYT)와 영국 일간 가디언은 28일(현지시간) 오전 카슈미르 미르푸르에서 경찰과 시위 참가자들이 충돌하면서 유혈 사태가 발생했다고 보도했다. 시민단체 아와미 공동행동위원회(JAAC) 회원과 지지자 수천명이 파키스탄령 카슈미르 수도인 무자파라바드를 향해 행진하는 과정에서 경찰과 충돌했다.

JAAC 측은 파키스탄 보안 기관이 비무장 시위대를 향해 발포한 후 증거 인멸에 나섰다고 가디언에 말했다. SA 칸 JAAC 대변인은 “보안군이 시신을 가져가고 병원을 봉쇄했다”며 “핏물 속에 쓰러진 시신의 사진과 영상 증거를 갖고 있다”고 말했다. 미르푸르의 한 주민은 “시신들이 병원으로 옮겨진 후 소재를 알 수 없다”며 “충돌 사태 이후 인근 상점들은 모두 문을 닫았다”고 했다.

현재까지 공식적인 사상자 집계는 이뤄지지 않았다. JAAC 측은 지난 27일 25명, 28일 5명이 경찰 발포로 숨졌다고 주장했다. NYT는 “2023년 단체 결성 이후 가장 많은 사상자가 발생한 것으로 보인다”고 전했다.

정부는 JAAC의 주장을 반박했다. 모하마드 라시드 하니프 카슈미르 정부 대변인은 JAAC가 선거를 무산시키려 했다고 주장했다. 또 분리주의 무장단체 파키스탄탈레반(TTP)가 시위에 침투해 선동을 벌였다고 말했다. 당국은 농성이 평화적 시위가 아니며, 시위대가 공공질서를 위협하고 있다고 했다.

JAAC는 다음 달 10일까지 이어지는 지방선거를 앞두고 1년 가까이 선거 제도 개혁을 요구해왔다. 이들은 카슈미르에 살다가 파키스탄 본토의 다른 지역으로 이주한 난민들에게 할당된 지방의회 의석이 카슈미르 주민의 참정권을 침해한다며 개선을 요구해왔다. 카슈미르에 살지 않는 이들에게 의석이 배정돼 정작 카슈미르 주민의 정치적 발언이 위축된다는 이유다. 파키스탄 정부는 헌법 개정이 필요하다는 이유로 이를 거부해왔다.

유혈 사태는 지난달 초부터 시작됐다. 카슈미르 당국은 지난달 JAAC를 테러금지법에 따른 불법 단체로 지정해 강경 진압을 펼쳐왔다. 이후 최근 한 달간 경찰관과 시위대, 행인 등 40명가량이 유혈진압 과정에서 숨진 것으로 집계됐다. 같은달 5일부터는 통신 및 인터넷 서비스를 차단했다.

파키스탄 인권위원회는 “폭력의 악순환을 즉시 중단하라”고 촉구했다고 NYT는 전했다. 국제앰네스티는 “파키스탄 당국이 모든 통신망을 복구하고 언론 등이 해당 지역에 접근할 수 있도록 허용할 것을 촉구한다”며 “불법단체 지정이 시위를 향한 치명적 폭력의 사유가 될 수 없다”고 밝혔다.