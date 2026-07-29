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[단독]체온이 43도였다···입국한 지 3일 만에 폭염 속 밭일하다 숨진 해남 이주노동자

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본문 요약

전남광주 해남에서 폭염에도 밭일을 하다 숨진 태국 출신 이주노동자는 국내에 입국한 지 3일밖에 안 됐던 것으로 확인됐다.

박영민 노무사는 "입국한 지 3일밖에 안 된 이주노동자에게 폭염에 일하다 숨진 만큼 당시 적절한 조치가 내려졌는지 철저한 조사가 필요하다"고 밝혔다.

폭염특보가 내려진 전남광주 해남군에서 밭일을 하던 이주노동자가 쓰러져 숨졌다.

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[단독]체온이 43도였다···입국한 지 3일 만에 폭염 속 밭일하다 숨진 해남 이주노동자

입력 2026.07.29 16:59

수정 2026.07.29 18:00

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  • 강현석 기자

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태국 출신 30대, 해남서 밭일하다 쓰러져

지난 23일 입국, “휴식여부 등 조사해야”

폭염이 계속되고 있는 28일 서울숲에서 행사 작업자들이 햇볕을 피해 잠시 휴식을 취하고 있다. 연합뉴스

폭염이 계속되고 있는 28일 서울숲에서 행사 작업자들이 햇볕을 피해 잠시 휴식을 취하고 있다. 연합뉴스

전남광주 해남에서 폭염에도 밭일을 하다 숨진 태국 출신 이주노동자는 국내에 입국한 지 3일밖에 안 됐던 것으로 확인됐다.

29일 경향신문 취재를 종합하면, 지난 25일 해남군 황산면의 한 밭에서 숨진 태국 국적 노동자 A씨(38)는 지난 23일 한국에 처음 입국했다.

A씨는 관광비자로 입국한 뒤 곧바로 전남광주 해남 지역 한 인력소개소를 통해 농촌에서 일해온 것으로 알려졌다.

A씨는 지난 24일에는 고추밭에서 일을 했다. 사고가 발생한 당일에도 오전 6시30분부터 현장에 투입돼 고추밭과 농작업을 함께 했다.

점심시간 잠시 휴식을 취한 A씨는 오후 1시30분부터 해당 밭에서 유박비료를 살포하는 작업을 했다고 한다. 육체적 강도가 큰 비료 살포작업을 하던 A씨는 오후 3시15분쯤 밭 인근 도로에서 비틀거리다 쓰러졌다.

당시 A씨 체온은 43도 정도였다. 119구급대에 의해 병원으로 옮겨진 A씨는 결국 숨졌다. 당일 해남지역은 낮 최고기온은 33.7도로 사흘째 폭염경보가 발효 중이었다.

당국은 업주가 폭염 속에서도 적절한휴식과 시원은 음용수 등을 제공했는지 등을 조사하고 있다.

산업안전보건법상 체감온도가 33도 이상인 작업장소에서 작업하는 경우에는 2시간마다 20분 이상 휴식을 주도록 하고 있다. 휴식을 부여할 수 없을 경우에는 개인용 냉방 또는 통풍장치를 지급해야 한다.

박영민 노무사는 “입국한 지 3일밖에 안 된 이주노동자에게 폭염에 일하다 숨진 만큼 당시 적절한 조치가 내려졌는지 철저한 조사가 필요하다”고 밝혔다.

‘폭염경보’ 속 밭에서 작업···해남서 30대 이주노동자 숨져

폭염특보가 내려진 전남광주 해남군에서 밭일을 하던 이주노동자가 쓰러져 숨졌다. 26일 전남광주통합특별시소방본부에 따르면 지난 25일 오후 3시15분쯤 해남군 황산면에서 태국 국적 30대 이주노동자 A씨가 쓰러진 채 발견됐다. A씨는 출동한 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. A씨는 밭에서 작업하던 중 어지럼증을 호소한 뒤 휴식을 위해 이동하...

https://www.khan.co.kr/article/202607261032021

영문번역(English Translation)
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