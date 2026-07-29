원·달러 환율, 5개월 만에 1450원 아래로···중동 전쟁 이후 최저

원·달러 환율이 29일 미국·이란 전쟁 이후 5개월 만에 1450원 아래로 떨어졌다.

이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 15.8원 내린 1446.70원으로 주간 거래(오후 3시30분 기준)를 마쳤다. 이는 주간 거래 종가 기준으로 중동 전쟁 발발 직전인 올해 2월27일(1439.70원) 이후 가장 낮은 수준이다.

환율은 이날 1455.00원에서 출발해 오전 9시17분쯤 1457.80원에서 고점을 찍고 내리 하락해 오후 1시43분쯤 1442.60원까지 내려왔다. 장중 저점으로는 지난 5월6일(1439.60원) 이후 최저치다.

원·달러 환율은 중동 전쟁 발생 직후인 3월3일부터 오름세를 보이더니 국제 유가 상승으로 인한 에너지 충격과 외국인의 대규모 국내 주식 매도 등 여파로 한동안 1500원을 웃돌았다. 지난달 평균 환율이 1527.95원에 달했다.

최근 환율을 끌어내린 요인으로는 SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 조달한 자금 유입 기대감이 주요하게 거론된다. 이와 함께 수출 기업들이 그간 보유하고 있던 달러를 매도한 것도 환율 하락을 키운 요인으로 꼽힌다. 정부의 외환시장 24시간 개방 효과가 반영됐다는 분석도 있다.

다만 환율이 하락 기조로 전환했다고 보기엔 어렵다는 의견도 나온다. 국내 증시 변동성 확대로 다시 해외 투자 관심이 커지거나 미국의 통화 정책에 따라 달러가 강세로 돌아설 수 있기 때문이다.

박형중 우리은행 이코노미스트는 “미 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리 인상 가능성을 열어 놓거나 매파적인 발언이 나오면 달러가 다시 강세로 갈 수도 있다”며 “중동 전쟁이 마무리되지 않고 장기화한다면 환율이 다시 오름세로 갈 여지도 있다”고 말했다.