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성산일출봉 상공에 UAM 날았다···제주서 비행 시연

입력 2026.07.29 17:12

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2028년 상용화 목표 시연회 개최

국토부 쇼케이스 행사로 첫 선

독일 볼로콥터 유인 기체 비행

29일 제주 서귀포시 성산읍 휘닉스아일랜드에서 열린 ‘2026 도심항공교통 서비스 쇼케이스’에서 조종사가 탑승한 볼로콥터 VOLO 2X(독일, 2인승)가 비행 시연을 하고 있다. 연합뉴스

29일 제주 서귀포시 성산읍 휘닉스아일랜드에서 열린 ‘2026 도심항공교통 서비스 쇼케이스’에서 조종사가 탑승한 볼로콥터 VOLO 2X(독일, 2인승)가 비행 시연을 하고 있다. 연합뉴스

제주 성산일출봉 상공에 조종사가 탑승한 도심항공교통(UAM)이 떴다.

제주도는 29일 오전 성산읍 휘닉스 아일랜드에서 국토교통부 주최로 ‘제주 UAM 서비스 쇼케이스’를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 홍지선 국토교통부 제2차관과 박천수 제주도 행정부지사, UAM 팀코리아(산·학·연) 관계자와 참여기업, 도민·관광객 등 500명가량이 참석했다.

비행에 나선 기체는 독일 볼로콥터(Volocopter)의 유인 기체다. 이번 시연회는 실제 운항 시나리오를 적용해 관광과 교통, 공공서비스 분야에서 UAM을 활용할 수 있는 초기 상용화 모델을 검증하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 국내 기업들의 기술 개발 현황도 함께 공개됐다. 2026 대한민국 드론·UAM 박람회에서 시연에 성공한 삼보모터스그룹은 개발 중인 B-33X 기체의 실물 크기 모형과 비행시뮬레이터를 선보였다.

제주도는 지난해 국토교통부 UAM 지역시범사업 공모에 선정돼 UAM 상용화를 준비하고 있다. 올해는 성산 버티포트(이착륙장) 설계에 본격 착수하고, 도심항공교통법에 따른 시범운용구역 지정도 추진한다.

앞서 국토교통부는 지난 16일 2차 업무보고를 통해 오는 2028년 UAM 초기 상용화를 본격 추진하겠다는 방침을 밝힌 바 있다.

박천수 제주도 행정부지사는 “이번 비행이 대한민국 도심항공교통 상용화의 출발점으로 기억되기를 바란다”면서 “국토교통부, UAM 팀코리아와 함께 상용화에 이르기까지 제주가 맡은 몫을 다하겠다”고 말했다.

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