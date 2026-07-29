정부, 호르무즈 ‘4단계’ 군 자산 지원 논의 중…국내외 변수 많아 시간 걸릴 듯

정부가 호르무즈 해협에 군 자산을 지원하는 방안을 논의하는 것으로 확인됐다. 이는 정부가 호르무즈 해협의 자유로운 항행 기여 방안으로 검토하던 1~4단계 방안 중 가장 높은 단계다. 정부는 호르무즈 해협에서의 무력 충돌이 완화되고 해협 통항을 둘러싼 주변국들의 협상이 끝난 뒤 군 자산 파견 논의를 구체화할 것으로 보인다.

29일 취재를 종합하면 정부는 최근 호르무즈 해협에서의 실질적 기여 방안을 논의하며 군 자산을 해협에 보내는 안을 검토하기 시작했다. 정부는 기뢰를 제거하는 소해함 지원 등 여러 가능성을 두고 저울질 중인 것으로 알려졌다.

정부는 올해 3월부터 미국·이란 전쟁 종전 이후 호르무즈 해협의 안전한 통항을 위한 기여 방안을 준비 중이었다. 국방부가 준비한 1~4단계 방안을 보면 1단계 지지 표명, 2단계 인력 파견, 3단계 정보 공유, 4단계 군 자산 지원으로 구성돼 있다. 이 중 4단계는 군 자산을 호르무즈 해협에 직접 파견하는 안이다.

정부가 최근 군 자산 파견 검토에 나선 가장 큰 이유는 미국과의 관계를 고려했기 때문으로 보인다. 미국은 올해 2월 미국·이란 전쟁 이후 한국 등 동맹국에 군함 파견이나 호르무즈 해협에서의 선박 통항에 기여할 것을 압박해왔다. 미국은 올해 4월부터 자유해상구상(MFC), 프리덤 프로젝트 등 호르무즈 해협에서의 연합체 구성을 동맹국 등에 제안했다.

또한 정부 입장에선 최근 대미 투자, 쿠팡 개인정보 유출 사건, 개정 정보통신망법 등 경제·통상 분야에서 미국과 이견을 노출한 점이 부담이 돼 왔다. 이런 상황에서 미국의 호르무즈 해협 기여 요구에 응하는 것은 한·미 관계 개선에 긍정적인 영향을 줄 것이란 분석도 있다.

다만 정부의 군 자산 파견이 결정과 실제 파견까지는 국내외 요인에 따라 상당한 시일이 걸릴 것으로 보인다. 국내적으로는 군 자산 파견은 국회 동의를 절차를 거쳐야 한다. 이 과정에서 국내 여론이 어떻게 반응할지도 관건이다.

이에 따라 정부는 미국·이란 전쟁의 종전 혹은 호르무즈 해협에서의 군사 출동이 멈춘 뒤 4단계 방안의 구체화에 나설 것으로 보인다. 정부 당국자는 “영국, 프랑스 등을 비롯한 대부분 국가는 종전 내지는 최소한 무력 충돌이 완화됐을 때에야 군 자산을 투입할 수 있다고 본다”며 “실질적으로 종전에 가까워져야 논의가 더 구체화될 수 있을 것”이라고 말했다.

이란·오만 사이 진행 중인 호르무즈 해협 통항료 협상도 변수다. 정부 당국자는 “호르무즈 해협을 둘러싼 주변국의 협상 결과에 따라 군 자산 지원 규모나 해협에서의 역할이 달라질 가능성이 있다”고 말했다.