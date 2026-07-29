북러 첫 육로 연결 임박···‘위성 감시 피하는’ 우크라전 군사 통로 되나

러시아와 북한을 잇는 최초의 육로 교량이 개통을 앞둔 가운데 이 다리가 러시아·우크라이나 전쟁을 위한 새로운 군사 물류망의 핵심 축이 될 수 있다는 분석이 나왔다.

영국 가디언은 28일(현지시간) 우크라이나 인권단체 ‘트루스하운즈’의 조사 결과를 인용해 러시아와 북한을 연결하는 도로 교량이 양국 군사 협력을 강화하는 전략적 인프라가 될 가능성이 크다고 보도했다.

이 다리는 러시아 극동 하산과 북한 두만강을 연결하는 길이 약 1㎞, 폭 7ｍ의 왕복 2차로 규모다. 북한 측은 이미 공사를 마치고 세관과 검역 시설도 완공했다. 러시아 측은 국경 검문시설 등을 마무리하고 있지만, 공사가 지연되면서 애초 지난달 19일로 예정됐던 개통이 미뤄진 상태다. 새로운 개통 시점은 아직 공개되지 않았다.

가디언은 위성사진에서 러시아 측 국경 지역에 10개 차선 규모의 검문소와 헬기 착륙장 등 지원 시설이 건설되는 모습이 포착됐다고 전했다.

양국은 이 다리가 교역과 관광을 확대하기 위한 사업이라고 설명해왔다. 러시아 정부는 물류 효율화와 교역 확대, 문화 교류 활성화를 기대한다고 밝혔고, 북한 조선중앙통신도 “인적 이동과 관광, 상품 유통을 증진하기 위한 시설”이라고 소개했다.

그러나 트루스하운즈는 실제 목적이 경제 협력보다 우크라이나 전쟁을 위한 군사 물류망 구축에 있다고 분석했다. 도로는 철도보다 서방의 위성 감시를 피하기 쉽고 군수품과 병력 이동을 은폐하기에도 유리하다는 것이다.

기존 북·러 연결 통로는 철도인 ‘우정의 다리’가 유일했다. 하지만 철도는 차량 종류와 화물 형태가 위성사진으로 비교적 쉽게 식별되고, 러시아와 북한의 철도 궤간이 달라 화물을 따로 옮겨 싣는 작업을 해야 하는 제약도 있다.

반면 도로는 양국의 광범위한 도로망을 활용할 수 있어 이동 경로를 추적하기가 훨씬 어렵다. 트럭은 위성사진에서 대부분 비슷한 형태로 보여 화물 종류를 구분하기 쉽지 않고, 철도처럼 정해진 거점이 아니라 어디서든 적재와 하역이 가능해 군수품과 병력을 보다 신속하고 은밀하게 이동시킬 수 있다는 설명이다.

북·러가 주장하는 것만큼 경제적 타당성도 크지 않다는 지적이 나온다. 이 교량 건설 비용은 1억 달러 이상으로 추산되지만, 지난해 북·러 교역 규모는 약 3400만달러에 불과했다. 러시아인의 북한 관광도 대부분 인솔자가 동행하는 제한적인 관광 형태로 운영되고 있다. 또 외국인 관광객이 주로 찾는 평양은 이 교량에서 500㎞ 이상 떨어져 있다.

트루스하운즈는 이 같은 점을 근거로 교량이 북한군과 건설 인력, 군 관계자들이 러시아로 이동하고 러시아의 기술과 자원이 북한으로 들어가는 전략적 통로로 보는 것이 더 합리적이라고 결론 내렸다.

이번 교량 건설은 2024년 6월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 ‘포괄적 전략적 동반자 조약’을 체결한 이후 본격 추진됐다. 이후 북한은 러시아에 병력과 포탄, 탄도미사일 등을 제공하며 군사 협력을 대폭 강화했다.

북한은 파병의 대가로 경제적 지원과 군사기술 이전 등을 얻고 있다. 현재까지 우크라이나 전쟁에 파병된 북한군 가운데 최소 2000명이 전사한 것으로 추정된다.

앞서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 최근 러시아가 북한군 3만명을 추가로 받을 준비를 하고 있다고 주장했다.