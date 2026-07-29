카스피해 이란 선박 폭발 후폭풍···이란서 ‘우크라이나 보복’ 놓고 내부 분열

카스피해에서 발생한 이란 선박 폭발을 계기로 이란과 우크라이나 간 긴장이 고조되는 가운데 이란 내부에서는 우크라이나에 대한 보복을 촉구하는 강경론과 확전을 피해야 한다는 신중론이 맞서고 있다.

영국에 본부를 둔 반체제 매체 이란인터내셔널은 28일(현지시간) 우크라이나에 대한 대응을 둘러싸고 이란 내 강경파와 온건파 사이의 이견이 포착된다고 보도했다.

발단은 지난 25일(현지시간) 카스피해에서 발생한 이란 선박 폭발이었다. 러시아 아스트라한 항구 인근에서 우크라이나의 공격을 받은 것으로 알려진 이란 선박은 폭발로 선원 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 아바스 아라그치 이란 외교장관은 이번 공격이 이스라엘의 사주로 이뤄졌다고 주장하며 “좌시하지 않겠다”고 경고했다.

카스피해는 이란의 전략적 요충지다. 러시아와의 군사·경제 협력 통로이자, 최근 호르무즈 해협 봉쇄 이후 이란의 주요 항구 이용이 어려워진 상황에서 대체 무역로 역할을 하고 있다. 특히 내륙 수역이라는 지리적 특성상 국제 제재를 우회하는 통로로도 활용됐다.

강경파는 우크라이나에 대한 보복을 촉구하고 있다. 보수 성향 일간 카이한은 이번 공격의 배경에 “이란을 새로운 전선으로 끌어들이려는 전략적 의도가 있다”고 했다. 이어 우크라이나의 개입이 또 다른 세계대전으로 이어질 가능성이 있다며, 이미 세계적 전쟁의 징후가 나타나고 있다고 전했다.

강경파의 시선은 우크라이나를 넘어 유럽과 북대서양조약기구(나토)로도 향하고 있다. 국영 일간 파르히크테간은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유럽과 미국의 승인이나 인지 없이 이번 작전을 수행했을 가능성은 작다며 “테헤란은 키이우가 주요 행위자가 아닌 유럽과 나토가 전장을 시험하기 위해 내세운 대리 세력이라는 점을 알고 있다”고 전했다.

군사 전문가인 니마 아크바카니는 보복 대상은 우크라이나가 아니라 우크라이나를 지원하는 유럽 국가가 돼야 한다고도 주장했다.

반면 새로운 전선을 여는 것은 이란에 득보다 실이 크다는 신중론도 만만치 않다. 우크라이나 공격이 가져올 억지 효과가 제한적인 반면 유럽과 미국을 상대로 장기적인 분쟁에 휘말릴 가능성이 크다는 이유에서다.

전직 외교관 코우로시 아마디는 우크라이나와 새로운 전선이 형성될 경우 이란은 카스피해 인근으로 전력을 재배치해야 하고, 그 결과 다른 지역의 안보 공백이 발생할 수 있다고 우려했다.

군사 전문가 모흐센 레이하니는 군사적 현실도 지적했다. 그는 이란 북서부에서 우크라이나를 향해 미사일을 발사하려면 튀르키예 영공을 통과해야 하는데, 나토 회원국인 튀르키예의 허가 없이는 사실상 실행이 어렵다고 분석했다.

양국은 일단 외교적 해법을 모색하고 있다. 안드리 시비하 우크라이나 외교장관은 이날 아라그치 장관과 전화 통화를 하고 이번 공격은 고의적인 공격이 아니며 사태 악화를 원하지 않는다는 입장을 밝혔다. 이에 아라그치 장관은 인명 피해와 재산 피해에 대한 배상을 요구했다.

이란·우크라이나 관계는 2020년 이후 줄곧 악화해 왔다. 2020년 이란 상공을 지나던 우크라이나항공 여객기가 이란군의 오인 사격으로 격추된 사건을 계기로 양국 관계는 급속히 냉각됐다. 이후 이란이 러시아에 샤헤드 무인기(드론)를 제공하면서 갈등은 더욱더 깊어졌다.