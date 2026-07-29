농식품부, ‘계란 가격 고시’ 산란계협회 설립허가 취소

산란계협회 “즉각 행정 소송” 반발

농림축산식품부가 계란의 산지가격을 고시해 계란 가격을 담합했다는 이유로 29일 산란계협회에 대해 설립허가 취소처분을 내렸다. 산란계협회는 처분에 반발하며 농식품부를 상대로 즉각 행정소송에 착수하기로 했다.

농식품부는 “협회가 법인 설립 허가 조건을 위반하고 계란 산지가격 결정·통지(고시) 행위를 통해 공정한 가격 경쟁을 제한하여 공익을 침해한 것으로 판단해 민법 제38조에 따라 산란계협회의 비영리법인 설립허가를 취소했다”고 이날 밝혔다. 민법 38조는 법인이 설립허가 조건을 위반하거나 공익을 해하는 행위를 한 때엔 주무관청이 허가를 취소할 수 있도록 적시하고 있다.

산란계협회는 알(계란)을 낳는 산란계를 사육하는 주요 580개 농가로 구성된 단체로 2023년 1월 설립됐다. 농식품부는 당시 협회 설립을 허가하면서 공정거래법을 준수하고 계란 산지가격을 결정·통지하는 행위를 하지 않을 것을 허가 조건으로 부여했다.

그러나 농식품부는 협회가 산지가격을 지난 1월 21일까지 구성원에게 결정·통지하면서 정부와 약속을 위반했다고 봤다.

농식품부는 공정거래위원회가 지난달 협회에 대해 사업자단체 금지 행위 위반으로 시정명령과 과징금을 부과한 점도 반영했다. 공정위는 협회가 정한 고시가격에 따라 계란의 가격이 올랐다며 협회가 가격 담합을 했다고 봤다.

농식품부는 이번 설립허가 취소 처분 전, 협회에 대해 청문 절차를 진행했지만 설립허가 조건 위반과 공정위 위법 판단을 뒤집을 만한 사유는 없다고 판단했다. 농식품부는 “법인 설립 허가의 전제가 된 조건을 위반한 상태에서 공정거래법 위반 행위로 공익을 침해한 사실이 인정된다”며 “특정 단체가 앞으로 거래할 가격을 미리 정해 회원들에게 알리면, 농가들이 비슷한 가격으로 판매하게 되고, 가격 경쟁이 줄어들며, 소비자는 공정한 가격의 혜택을 받기 어려워질 수 있다”고 밝혔다.

협회는 농식품부가 사실을 호도하고 있다며 행정소송을 준비하고 있다. 산란계협회 관계자는 “즉각 법원에 행정소송을 제기할 것”이라고 말했다.

정부의 주장에 대해선 “지난해 농식품부가 계란 가격 고시를 하지 않아 피해가 크니 계란 가격 조정 협의체를 만들자고 제안해 연말까지 진행했는데, 가격 고시를 근거로 (처분한 것은) 말이 되지 않는다”며 “계란은 고시가격과 상관없이 시장원리에 따라 움직인다”고 반박했다.