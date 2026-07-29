창간 80주년 경향신문

“황정민과 만났다” 통화 공개 등 ‘사생활 논란’에···소속사 “스토킹 피의자의 악성 게시물”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

배우 황정민 측이 29일 불거진 사생활 논란과 관련해 "스토킹 범죄 피의자가 악성 게시물을 작성했다"며 강경 대응을 예고했다.

황정민 소속사 샘컴퍼니는 이날 인스타그램에 올린 공식 입장을 통해 이같이 밝혔다.

샘컴퍼니는 게시물 작성자가 "황정민씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라며 "황씨는 해당 작성자를 형사 고소했다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“황정민과 만났다” 통화 공개 등 ‘사생활 논란’에···소속사 “스토킹 피의자의 악성 게시물”

입력 2026.07.29 18:04

수정 2026.07.29 18:12

펼치기/접기
  • 윤승민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
영화 <호프> ‘범석’(황정민) 캐릭터 포스터. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

영화 <호프> ‘범석’(황정민) 캐릭터 포스터. 플러스엠 엔터테인먼트 제공

배우 황정민 측이 29일 불거진 사생활 논란과 관련해 “스토킹 범죄 피의자가 악성 게시물을 작성했다”며 강경 대응을 예고했다.

황정민 소속사 샘컴퍼니는 이날 인스타그램에 올린 공식 입장을 통해 이같이 밝혔다. 샘컴퍼니는 게시물 작성자가 “황정민씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자”라며 “황씨는 해당 작성자를 형사 고소했다”고 밝혔다.

샘컴퍼니는 “법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근 금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다”며 “악의적으로 편집된 게시물에 대해 추가 법적 조치를 할 예정”이라고 했다.

이날 SNS에서는 황정민의 사생활과 관련된 글이 확산했다. 글 작성자는 황정민과 나눴다는 문자 내용과 통화 녹취 등을 공개했다.

황정민이 출연한 영화 <호프>의 투자배급사인 플러스엠 엔터테인먼트와 제작사 포지드필름도 사태 진화에 나섰다.

이들은 “금번 이슈와 관련해 강한 유감을 표한다”며 “해당 건은 황정민 배우가 스토킹 피해를 입어 이미 법적 조치까지 이뤄진 사안”이라고 밝혔다. 이어, 작성자가 영화 배급사와 제작사, 파트너사 등에 메일을 보내고 배우와 영화를 비방하는 게시물의 업로드와 삭제를 반복하며 “업무 방해에 해당하는 피해를 유발”했다며 “강력하게 대응하겠다”고 했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글