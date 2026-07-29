“황정민과 만났다” 통화 공개 등 ‘사생활 논란’에···소속사 “스토킹 피의자의 악성 게시물”

배우 황정민 측이 29일 불거진 사생활 논란과 관련해 “스토킹 범죄 피의자가 악성 게시물을 작성했다”며 강경 대응을 예고했다.

황정민 소속사 샘컴퍼니는 이날 인스타그램에 올린 공식 입장을 통해 이같이 밝혔다. 샘컴퍼니는 게시물 작성자가 “황정민씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자”라며 “황씨는 해당 작성자를 형사 고소했다”고 밝혔다.

샘컴퍼니는 “법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근 금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다”며 “악의적으로 편집된 게시물에 대해 추가 법적 조치를 할 예정”이라고 했다.

이날 SNS에서는 황정민의 사생활과 관련된 글이 확산했다. 글 작성자는 황정민과 나눴다는 문자 내용과 통화 녹취 등을 공개했다.

황정민이 출연한 영화 <호프>의 투자배급사인 플러스엠 엔터테인먼트와 제작사 포지드필름도 사태 진화에 나섰다.

이들은 “금번 이슈와 관련해 강한 유감을 표한다”며 “해당 건은 황정민 배우가 스토킹 피해를 입어 이미 법적 조치까지 이뤄진 사안”이라고 밝혔다. 이어, 작성자가 영화 배급사와 제작사, 파트너사 등에 메일을 보내고 배우와 영화를 비방하는 게시물의 업로드와 삭제를 반복하며 “업무 방해에 해당하는 피해를 유발”했다며 “강력하게 대응하겠다”고 했다.