MJ는 피터를 기억해낼까?…스파이더맨, 외로움 넘어 성장하다

스파이더맨4 ‘브랜드 뉴 데이’ 29일 개봉

※이 기사에는 스포일러가 포함돼 있습니다.

까불거린다고 느낄 정도의 재기발랄함은 톰 홀랜드표 스파이더맨만의 특징이다. 10대의 스파이더맨은 어벤져스 멤버들을 연예인 보듯 신기해하며 쓸데없는 질문을 쏟아내는 ‘애’였다. 우주적 위험이 덮쳐오더라도 고등학생 피터 파커의 고민은 또래다웠다. ‘좋아하는 MJ(젠데이아)에게 어떻게 마음을 전할까.’ ‘이번 수학여행을 어떻게 재미있게 보낼까.’

시리즈의 네 번째 작품인 <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>는 청소년 티를 벗고 청년이 된 스파이더맨을 만날 기회다. 20대에 접어든 피터는 사람으로서, 스파이더맨으로서 성장통을 겪는다.

전작 <스파이더맨: 노 웨이 홈>(2021)에서의 사건으로 피터는 혼자가 됐다. 큰엄마 메이(마리사 토메이)는 세상을 떠났다. 연인 MJ와 친구 네드(제이콥 배덜런)를 비롯한 모두가 피터의 존재와 그가 스파이더맨이라는 사실을 잊었다. 겁 없던 피터는 주변인이 위험해지는 것을 두려워하게 됐다. 그는 4년간 ‘인간’으로서 고립을 자처하며, ‘스파이더맨’으로서 미국 뉴욕 퀸즈의 크고 작은 문제를 해결하는 데 몰두한다.

고독은 약일까 독일까. 영화는 스트레스 반응으로 ‘거미인간’ 피터의 거미 DNA 비율이 폭주하며 벌어지는 일을 담는다. 기계식 웹슈터(거미줄 발사기)를 쓰던 몸이 자체적으로 거미줄이 생성하고, 감각이 과민해지는 증상이 나타난다. 피터는 통제되지 않는 몸을 조절할 방법을 고민한다.

골방에서 슈트를 재단해 입는 가난한 청년 피터의 모습은 그간의 시리즈 중 ‘친절한 이웃’ 스파이더맨의 원형에 가장 닿아 있다. 연출을 맡은 데스틴 크리튼 감독은 ‘피터가 이 옷을 직접 만들었다’는 것이 보이도록 원단의 질감과 주름 등을 현실적으로 표현하려 했다고 한다. 크리튼 감독은 <샹치와 텐 링즈의 전설>(2021)에 이어 두 번째로 마블 영화를 연출하게 됐다.

서정성이 가미됐으나, 시리즈 특유의 경쾌함은 그대로다. 피터가 우울한 것일 뿐 복면 쓴 스파이더맨은 여전히 능청스럽다. 총잡이 ‘프랭크’(존 번탈)가 만담 파트너로 등장한다. MJ를 향한 피터의 애달픈 외사랑은 MJ가 그를 기억해낼 수 있을 것인지 궁금증을 더한다.

사람과 사람 사이 머릿속을 넘나들며 의식을 조종하는 미지의 적이 등장한다. 영화는 홀린 듯 몸을 확 젖혔다가, 미지의 존재가 빠져나가면 무슨 일이 있었냐는 듯 평소의 움직임으로 돌아가는 인물들의 동작으로 무형의 공격을 시각화한다. 스파이더맨은 집게발로 공격하는 ‘스콜피온’(마이클 만도)과 일본 사무라이 집단을 연상시키는 ‘핸드’ 등을 다양한 범위의 거미줄 운용으로 상대한다.

영화에는 다른 마블 캐릭터들이 등장하면서, 오는 12월 개봉하는 <어벤져스: 둠스데이>에 대한 기대감을 키우기도 한다. 언니로부터 이름을 계승 받은 ‘블랙위도우’(플로렌스 퓨)가 조력자로 나오고, ‘헐크’(마크 러팔로)와는 호쾌한 한판 대결을 펼친다. 새 어벤져스 영화에 합류할 <엑스맨> 멤버 중 ‘진 그레이’(세이디 싱크)가 정체를 드러내는 장면은 전율이 일게 한다. 다만 전사를 모르는 관객이라면, 다른 히어로들이 비중 있게 소개되는 것이 불필요하게 느껴질 수 있다.

할리우드 영화로는 최초로 제작 초기 단계부터 CJ CGV의 다면 특별관 포맷인 스크린X(SCREENX) 상영을 염두에 두고 제작됐다. 145분의 러닝타임 중 약 90분을 스크린과 양 옆면까지 3면의 화면으로, 빌딩 숲 사이를 가로지르고 공중에서 낙하하는 장면은 천장까지 확장한 4면으로 상영한다. 개봉 하루 전, 28일 진행된 언론 시사회에서 체험한 바로는, 하늘이 배경일 때에는 개방감이 느껴졌지만 빌딩 숲이 배경일 때에는 벽에 불투명하게 비치는 장면들이 다소 답답해 보였다.

남들과 다른 특별함은 형벌일까, 축복일까. <스파이더맨: 브랜드 뉴 데이>는 히어로물이 반복해 온 질문을 스파이더맨답게 풀어낸다. 과하게 사람을 믿어서 위기에 처할지라도 인간의 선함을 믿는 방식으로. 책임을 짊어지는 법을 익힌 스파이더맨은 이제 어디에 내놓아도 불안하지 않다. 크레딧 이후 짧은 쿠키 영상이 마블 시네마틱 유니버스(MCU)에서 그의 활약이 계속될 것을 암시한다. 12세 이상 관람가.