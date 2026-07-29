경찰, ‘고 김새론 교제 의혹’ 김수현 아동복지법 위반 무혐의

경찰이 배우 김수현의 미성년자 교제 등 의혹에 대해 무혐의 처분을 내렸다.

서울 성동경찰서는 김수현이 아동복지법 위반 및 무고 혐의로 고소된 사건에 대해 불송치 결정했다고 29일 밝혔다.

경찰 관계자는 “아동학대라고 보기엔 증거가 부족”하다며 “증거불충분에 따른 혐의없음으로 불송치 결정했다”고 밝혔다.

지난해 5월 고 김새론 유족 측은 고인이 미성년자일 때부터 김수현과 교제했다며 김수현을 아동복지법 위반 혐의 등으로 경찰에 고소했다.

유족 측은 당시 기자회견에서 고인이 지인과 나눈 생전 녹취를 공개했다. 해당 녹취에는 고인이 중학생 때부터 김수현과 교제했다는 내용 등이 담겼다. 이에 대해 김수현 측은 해당 녹취록이 인공지능(AI)에 의해 조작된 것이라고 반박했다.

경찰 관계자는 “합리적인 의심을 배제할 정도로 녹취록에 신뢰가 있다고 보기 어렵다고 판단했다”고 밝혔다. 국립과학수사연구원이 녹취록 조작 여부에 대해 감정 불가 판단을 내린 점 등을 고려했다.

김수현의 법률대리인 고상록 변호사는 이날 “이번 사건은 고인이 18세 미만인 아동 시절에 김수현씨와 교제했는지, 그 과정에서 성적·정서적 학대가 있었는지를 수사한 것”이라며 “위러한 수사를 거친 끝에 김수현 배우에 대한 아동복지법 위반 혐의를 인정할 수 없다고 판단한 것”이라고 설명했다.

해당 논란은 지난해 3월 유튜브 채널 ‘가로세로연구소’가 고인이 만 15세였을 때부터 6년간 김수현과 교제했다는 주장을 제기하며 불거졌다.

이에 김수현 측은 고인과의 교제 사실은 인정하면서도 미성년 시절 교제 의혹은 전면 부인했다. 김수현 측은 유족과 가세연 관계자들을 허위사실 유포에 따른 명예훼손 혐의로 고소했다.