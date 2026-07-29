보건복지부가 지난 28일 중앙생활보장위원회를 열고, 내년도 기준 중위소득(4인 가구 기준)을 올해보다 6.7% 오른 692만9885원으로 결정했다. 기준 중위소득은 15개 부처 80여개 복지사업의 수급자 선정 잣대가 된다. 정부는 ‘K자형 양극화’가 심화하고 있어 역대 최고 수준의 인상을 결정했다고 강조했는데, 실상 기준 중위소득 인상률은 최근 6년 동안 매해 최고치를 경신하고 있다. 오히려 이번 인상폭은 실제 중위소득이라 할 가계금융복지조사 중위소득의 지난 3년간 평균 증가율(8.69%)을 감안하면 2%포인트 가까이 낮다. 정부는 역대 최고치 인상률에 안주할 게 아니라 기준 중위소득을 현실화해 사회안전망 강화에 나서야 한다.

무엇보다 기준 중위소득 산출 방식이 문제다. 그동안은 전년도 기준 중위소득에 3~5년 전 가계금융복지조사 중위소득 증가율의 평균인 ‘기본 증가율’과 ‘추가 증가율’을 곱해 산정했다. 이 방식은 최신 통계를 반영하지 못한다는 지적이 끊이지 않아왔다. 이마저도 재정 여력을 이유로 기본 증가율을 낮게 조정하는 식으로 제대로 적용한 적이 없다. 이를 바로잡으려 정부는 산정 방식 변경을 추진했지만, 기존 방식을 유지한 채 소비자물가지수(CPI)와 실질 국내총생산(GDP) 성장률 등을 반영해 증가율을 보정하도록 찔끔 손질하는 데 그쳤다. 정부가 TF(태스크포스)까지 운영한 터라 기대가 컸는데, 개선 효과는 미미해 실망스럽다.

시민단체에서도 이런 추세라면 실제 중위소득과 기준 중위소득 격차는 더 커질 것이라는 비판이 나오고 있다. 경제정의실천시민연합 자료를 보면 기준 중위소득과 가계금융복지조사 중위소득의 격차는 4인 가구 기준 2021년 16.19%에서 2024년 28.22%로 벌어졌다. 이대로면 한 번 깎인 효과가 매년 누적돼 격차가 더 벌어질 수 있다. 경실련이 실제 소득을 반영한 내년도 기준 중위소득은 4인 가구 기준 777만3338원으로, 정부가 발표한 값보다 약 12.17% 높다. 이 격차만큼 비수급 빈곤층이 존재한다는 의미다.

이재명 대통령은 “‘빈곤층 제로’ 사회를 만들겠다”고 공약했다. 취약층을 떠받치려면 기준 중위소득 현실화에 대한 제도 개선 논의가 필요하다. 정부는 기초연금 수급 대상을 기준 중위소득에 연동하는 방안도 검토하고 있지 않은가. 복지 사각지대를 메우기 위한 전향적인 정책을 기대한다.