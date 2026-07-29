[속보] ‘보완수사권 폐지법’ 법사위 전체회의 통과…공소기각 판결 사유 추가 논란

검찰 보완수사권 폐지를 골자로 하는 형사소송법 개정안이 29일 여당 주도로 국회 법제사법위원회를 통과했다. 개정안에는 초안에 없던 공소기각 판결 사유를 추가하는 내용이 포함돼 국민의힘은 “이재명 대통령 재판 지우기용 위인설법“이라고 반발했다. 개정안은 오는 30일 본회의에 상정될 예정인 가운데 국민의힘은 필리버스터(무제한토론)을 예고했다.

법사위는 이날 전체회의를 열고 형소법 개정안을 가결했다. 표결에는 법사위원 총 18인 민주당과 조국혁신당 등 범여권 의원 12명이 참석했다. 국민의힘 의원 6명은 표결에 앞서 퇴장했다.

민주당 소속 서영교 법사위원장은 개정안 가결 직후 “검사가 수사하지 않고, 수사를 경찰에게 보완수사 요구를 통해 수사하고 범죄자를 처벌해나갈 수 있게 담았다”며 “훨씬 좋아진 형사소송법”이라고 말했다.

정성호 법무부 장관은 회의에서 “예상치 못한 부작용이 나올 수 있지만, 추후 보완할 점들이 나온다면 잘 보완해주시길 부탁드린다”며 “시행되면 잘 정착될 수 있도록 법무부도 적극 협조하겠다”고 말했다.

앞서 법사위는 전날 밤 법안심사 제1소위원회과 이날 안건조정위원회를 열고 범여권 주도로 형소법 개정안을 통과시켰다.

이날 전체회의를 통과한 개정안을 보면, 검사의 보완수사권은 완전 삭제됐고 수사권은 사법경찰관으로 일원화됐다. 검사가 보완수사를 요구하면 경찰이 원칙적으로 1개월 이내 보완수사를 이행하도록 했다.

개정안에는 판사의 공소기각 결정 사유로 중대한 위법 수사로 공소가 제기됐을 때, 소추 재량권을 현저히 일탈해 공소가 제기됐을 때가 새로 포함됐다. 현행법에는 피고인에 대해 재판권이 없거나 검찰의 이중기소, 공소 제기 절차가 법률 규정을 위반해 무효일 때 공소 기각 결정을 내릴 수 있게 돼 있는데 사유를 추가로 신설한 것이다.

박충권 국민의힘 의원은 회의에서 “이재명 대통령 재판을 취소하기 위한 공소기각 사유 확대라는 독소 조항을 끼워 넣었다”고 말했다. 김용민 민주당 의원은 회의장 앞에서 기자들에게 “공소기각은 판결을 통해서 하는 것이고, 공소취소는 검사가 하는 것”이라며 “(이 대통령과) 전혀 상관이 없다”고 말했다.

형소법 개정안은 30일 본회의에 상정될 예정이다. 국민의힘은 이날 필리버스터를 진행하겠다고 밝혔다. 국회법에 따라 필리버스터는 해제 동의안이 제출된 후 24시간 후 표결로 중단될 수 있기 때문에 형소법 개정안은 오는 31일쯤 국회를 통과할 것으로 전망된다.