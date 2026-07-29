이 대통령, 구마모토 강진 희생자 애도···“대한민국도 연대의 마음으로 함께”

이재명 대통령이 29일 일본 규슈 구마모토현에서 발생한 규모 7.1 강진에 대해 “이번 지진으로 희생되신 분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 애도를 표한다”며 “대한민국도 연대의 마음으로 늘 함께하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 “일본 구마모토현에서 발생한 강진으로 많은 인명과 재산 피해가 발생했다는 소식에 안타까움을 금할 수 없다”며 이같이 적었다.

이 대통령은 “갑작스러운 재난으로 삶의 터전을 잃고 어려움을 겪고 계신 주민들께도 위로의 마음을 전한다”며 “부상자들께서 하루빨리 회복하시고, 실종되신 분들 모두가 무사히 가족의 품으로 돌아오시길 간절히 기원한다”고 밝혔다.

이 대통령은 그러면서 “다카이치 총리님의 리더십 아래 일본 정부와 국민이 힘을 모아 피해를 조속히 수습하고 일상을 회복하시길 바란다”고 적었다.

앞서 일본 기상청은 지난 28일 오후 4시27분 일본 구마모토현에서 규모 7.1의 지진이 발생했다고 밝혔다. 강진 영향으로 추정되는 폭발·붕괴 사고가 인근 대형 쇼핑몰에 발생하면서 다수의 사상자가 나왔다. 다카이치 사나에 일본 총리는 이날 오전 긴급 기자회견을 열고 이번 지진으로 13명이 사망했다고 밝혔다.