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본문 요약

금융당국 수장들이 29일 이재명 대통령의 분당 아파트 근저당에 대한 야당 의원들의 공세에 '사인 간 거래'로 규제 대상이 아니라는 입장을 밝혔다.

이찬진 금융감독원장은 "사인 간 거래이고 여신 대출 규제 대상이 아니라 금융위원회나 금융감독원 입장에서는 확인할 수 있는 수단이 없다"고 말했다.

이 원장은 국민이 불공정하다고 느낄 수 있다는 지적에 대해 "대통령께서 매수인이라면 납득이 가지만 매도인 입장이라 이 부분을 어떻게 설명을 드려야 될지 잘 모르겠다"고 말했다.

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이 대통령 아파트 근저당 논란에 이억원 “사적 거래” “사금융 아니다”

입력 2026.07.29 19:36

  • 조미덥 기자

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이억원 금융위원장이 29일 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다.

이억원 금융위원장이 29일 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다.

금융당국 수장들이 29일 이재명 대통령의 분당 아파트 근저당에 대한 야당 의원들의 공세에 ‘사인 간 거래’로 규제 대상이 아니라는 입장을 밝혔다.

이억원 금융위원장은 이날 국회 정무위원회 전체회의에서 ‘이 대통령의 아파트 거래 방식을 정부에서 용인할 수 있냐’는 박준태 국민의힘 의원의 질문에 “사적인 거래고 구체적인 내용은 모른다”고 답했다.

이 위원장은 그러면서 “청와대에서 적법하고 투명하고 공개된 방식으로 했다는 것으로 알고 있다”고 말했다.

이 위원장은 ‘정부가 사금융을 장려하냐’는 신동욱 국민의힘 의원 질의에는 “사금융이 아니다”라며 “잔금에 기간이 남아 대금 지급 관계를 어떻게 할 것이냐는 부분”이라고 말했다.

이찬진 금융감독원장은 “사인 간 거래이고 여신 대출 규제 대상이 아니라 금융위원회나 금융감독원 입장에서는 확인할 수 있는 수단이 없다”고 말했다.

이 원장은 국민이 불공정하다고 느낄 수 있다는 지적에 대해 “대통령께서 매수인이라면 납득이 가지만 매도인 입장이라 이 부분을 어떻게 설명을 드려야 될지 잘 모르겠다”고 말했다.

이 대통령은 최근 김혜경 여사와 공동으로 소유해 온 경기 성남시 분당구 아파트를 29억원에 최종 매각하면서 당장 현금이 모자란 매수인에게 잔금을 빌려주는 형태로 17억7700만원의 근저당권을 설정했다.

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