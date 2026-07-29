국내 증시에 이달 들어 사이드카가 하루가 멀다 하고 발동될 정도로 롤러코스터 장세가 이어지고 있다. 급기야 코스피 지수는 29일 심리적 지지선인 6000선이 붕괴한 채 장을 마쳤다. 전날 10% 넘게 폭락했던 코스피는 이날도 6% 가까이 떨어졌다. 시장 기대치에 못 미친 SK하이닉스의 실적, 중국 반도체 굴기에 따른 경쟁 심화 우려가 원인이었다.

이런 급락세에 코스피·코스닥 시장에선 이틀 연속 사이드카와 서킷브레이커(20분간 매매 중단)가 발동됐다. 두 시장에 연이틀 서킷브레이커가 발동된 것은 처음이었다. 사이드카 발동은 우리 증시의 일상이 됐다. 올해 들어 코스피 시장에서 사이드카가 모두 43회 발동돼 이미 2008년 글로벌 금융위기 당시 기록한 연간 최대치(26회)를 뛰어넘었다.

국내 증시 변동성이 극심해진 원인은 복합적이다. 자본시장연구원은 정보기술(IT)·에너지·의료·산업재 등 ‘고변동성 섹터’가 코스피 시가총액에서 차지하는 비중이 2000년 초 35%에서 지난 6월 84%로 크게 증가한 것을 변동성의 주요한 요인으로 꼽았다. 글로벌 인공지능(AI) 투자 사이클의 직접적 영향을 받는 삼성전자·SK하이닉스가 시가총액의 절반 이상을 차지하고 있기도 하다. 이렇게 구조적 위험이 높아진 상황임에도 정부는 지난 5월 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)를 허용했는데 결과적으로 악수가 됐다.

정부는 상황이 심각해지자 지난 28일 단일종목 레버리지 ETF의 개인별 투자 비율을 금융투자 상품의 20% 이내로 제한하는 방안을 검토키로 하는 등 잇달아 대책을 내놓고 있다. 환율 안정을 위한 제도 도입이었지만, 부작용에 대한 충분한 검토가 없었던 정책 실패는 아닌지 묻게 된다.

김용범 청와대 정책실장은 이날 “많은 문제가 레버리지 ETF 하나로 귀결되는 것처럼 말하는데 꼭 그렇진 않다”고 했다. “개인투자자들이 역동적으로 투자를 하고, 관련 파생상품이 많은 것” 등도 변동성 원인이라는 것이다. 이들 요인도 급변동의 원인일 순 있지만 정책 실패까지 희석되는 건 아니다. 단일종목 레버리지 ETF로 증시를 ‘투전판’으로 만들었다는 원망까지 나오는 마당에 고위당국자가 개인투자자를 언급하며 책임 소재를 흐리는 발언을 한 건 적절하지 않다. 정부는 이제라도 정책 실패 여부를 면밀히 따져보고 단기 대응에 급급할 게 아니라 근본적 처방에 나서야 한다.