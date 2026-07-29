빌 게이츠, 다음달 한국 찾을까···“AI·원전 협력 논의 주목”

한성숙 국무총리와 면담 방안 추진 중

마이크로소프트(MS) 공동창업자이자 게이츠재단 이사장인 빌 게이츠가 이르면 내달 한국을 방문해 한성숙 국무총리와 면담하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다.

지난해 한국을 찾아 인공지능(AI)과 차세대 원전 협력 등을 논의한 데 이어 다시 방한이 성사될 경우 양국 간 첨단 산업이 주요 의제로 다뤄질 가능성이 제기된다.

29일 정보통신기술(ICT) 업계 등에 따르면 게이츠 이사장 측은 최근 한 총리에게 면담을 요청했으며 일정과 의제 등을 협의 중인 것으로 알려졌다.

아직 구체적인 방한 날짜와 면담 내용은 확정되지 않았다.

한국마이크로소프트(MS) 관계자는 “구체적인 내용을 확인해줄 수 없다”고 말했다.

게이츠 이사장은 지난해 8월 한국을 방문했을 당시 AI와 차세대 소형모듈원자로(SMR) 협력 방안을 논의했다. 또 최태원 SK그룹 회장과 정기선 HD현대 회장, 이재용 삼성그룹 회장 등 주요 기업인들과 잇달아 만나 차세대 원전과 바이오, AI 분야 협력 가능성을 협의했다.

게이츠 이사장은 현재 차세대 원전 기업인 테라파워의 창업자이자 이사회 의장도 맡고 있다.

테라파워는 차세대 SMR인 ‘나트륨’ 원자로를 개발 중인 기업으로 용융염 기반 에너지 저장 시스템을 결합해 출력 조절이 가능하고 안전성을 높인 차세대 원전 기술로 주목받고 있다.