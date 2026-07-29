페인트·래커 낙서에 비방 전단 살포까지···‘사적 보복 대행’ 벌인 일당 중 3명 구속 기소

앞서 검거된 다른 공범은 징역 6개월

인천지검 형사5부는 재물손괴와 주거침입 혐의로 보복 대행 행위자 모집책인 20대 남성 A씨를 구속기소 했다고 29일 밝혔다.

또 A씨의 지시에 따라 보복 대행 범행을 실행한 B씨 등 20대 남녀 2명을 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동재물손괴 등 혐의로 구속기소 했다.

이들은 지난 4∼6월 인천, 경기, 부산, 제주지역 아파트와 식당 등지에서 10차례 사적 보복을 대행한 혐의를 받고 있다.

조사 결과, 이들은 주거지 현관문이나 식당 간판 앞에 빨간색 페인트와 하얀색 래커로 낙서하고 피해자를 비방하는 전단을 살포한 것으로 확인됐다.

아파트 현관문 앞에 밀가루와 달걀을 섞어서 던지고 바닥에는 물엿을 뿌리기도 한 것으로 파악됐다.

A씨는 보복 대행 일당의 의뢰인 모집책으로부터 1건당 200만 원을 받은 뒤 절반가량을 B씨 등에게 나눠준 것으로 조사됐다.

A씨 등의 범행으로 인한 피해자는 모두 9명에 달한다.

이 가운데 BTS 멤버의 방문으로 유명세를 치른 제주도의 한 식당 관계자도 포함됐다.

앞서 이들 일당의 지시로 보복 대행 범죄를 저지른 또 다른 20대 남성 C씨는 기소된 후 지난 24일 인천지법에서 징역 6개월을 선고받았다.