일본 출장 중 기업 내 연구소 한 곳을 방문했다. 디지털 서비스를 제공하는 기업이었는데, 연구소 소개를 담당한 연구원이 인사말을 하자마자 깜짝 놀랄 수밖에 없었다. 그의 박사학위 전공이 철학이었던 것이다. 다른 연구원들의 전공과 연구 분야를 봐도 통계나 빅데이터를 다루는 연구자는 없었다. 오히려 디지털 세계와 현실 세계의 상호 얽힘에 관한 다소간 추상 수준이 높고 이론적인 분야를 주로 연구하는 구성원이 대다수였다.



한국에서 경험해온 바에 따르면, 이런 ‘비실용적’인 연구자가 영리기업 연구소는커녕 정부나 지방자치단체 출연 연구기관 혹은 대학에 일자리를 구하기는 쉽지 않다. 박사과정 학생들에게는 하고 싶은 연구만 하지 말고 그래도 좀 취업 가능성이 있는 공부를 하라는 조언이 일상적으로 통용된다. 그러니 이 소개가 놀랍고 신선하지 않을 수 없었다. 영리기업이 이런 방식으로 연구소를 운영한다고?



놀라움은 배가됐다. 그래도 기업 내 연구소인 만큼 자사 제품 이용자의 만족도 조사나 시장 반응 분석, 하다못해 시장 동향 분석 등 기업 운영과 긴밀히 관련돼 보이는 업무를 하지 않을까 생각했는데, 그런 것도 아니라고 했다. 회사는 연구소에 무얼 요구하느냐고 물었는데, 그저 각자가 어떤 연구를 진행하고 있는지를 가끔 보고하는 정도라는 답이 돌아왔다.



부러워졌다. 내가 처한 상황을 생각하면 그랬다. 내가 속한 연구소는 국가 연구사업을 수행 중이고, 이 연구사업은 매년 정량적인 연구 및 사업 실적을 계획하고 그 수행 결과를 보고하도록 요구한다. ‘연구비 얼마당 논문 한 편’과 같은 식으로 내려오는 가이드라인, 그리고 다음에도 사업을 계속하려면 다른 연구소보다 잘해야 한다는 압박 같은 것들이 모여 올해의 정량 실적을 훌륭한 수준으로 맞추기 위해 부지런히 움직이지 않을 수 없다. 한국의 연구자들은, 아니 대부분의 한국인은 이런 리듬 속에서 살아가는 듯하다.



나는 사회학자 부르디외로부터 ‘필요로부터의 거리’라는 개념을 배워 알고 있다. 당장 긴급한 먹고사는 문제로부터 자유로운 사람들은 사회적으로 우월하다고 여겨지는 취향을 갖게 되고, 이를 바탕으로 미래에 특별한 성취를 얻을 개연성이 커진다. 현재 학점에 연연하지 않고 취미나 과외 일에만 몰두하는 것 같았던 대학생이, 훗날 전형적이지 않은 방식으로 멋진 삶을 살아가는 경우를 떠올려볼 수 있다. 이런 경로는 사실, 당장 학비를 벌기 위해 아르바이트를 해야 하거나 장학금을 받기 위해 성적을 사수하는 데 신경 써야 하는 조건의 학생에게는 허락되지 않는다.



단기 성과를 꾸준히 만들어야 하는 내 지금의 삶은, 어쨌든 무언가를 하고 있다는 성취감을 주기도 하지만 그보다 더 큰 공허함과 닿아 있다. 몇개월 안에 논문 한 편으로 완성할 수 있는 크기의 연구만 하는 삶, 내가 하는 일의 의미보다는 우선 해내야 한다는 압박 속에서 일을 쳐내는 삶, 이렇게 하지 않으면 계속해서 경제활동을 할 수 없을까봐 겁내는 삶은 사실 내가 꿈꿔왔던 연구자로서의 야망과는 큰 거리가 있다. 모두들 이런 단기 실적 사회에 피로를 느끼지만, 왜 제도는 계속 이 방향으로만 설계되는 걸까? 필요로부터의 거리를 갖고 싶다. 한국은 그런 식으로 방향을 바꿔도 될 정도로는, 여유를 가져도 되는 수준의 국가라고 생각한다.