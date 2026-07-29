[임의진의 시골편지]오레오레사라라

십 년 전 제주에서 태어난 뒤 일본으로 건너가 챔피언을 먹은 경주마 ‘오레오레사라라’를 아는가. 제주의 마주가 말을 팔면서 “오래오래 살아라~” 작별 인사를 했는데, 일본인 구매자가 방금 인사말 뜻을 물었대. 장수를 비는 뜻이라 하니 감동한 구매자가 1등도 좋지만 건강이 최우선이란 생각에 말 이름을 그냥 ‘음가’대로 ‘오레오레사라라’ 이렇게 지었대. 여름 피서지 제주도에 가면 행여 ‘오레오레사라라’의 친구나 가족인 말들이 풀을 뜯으며 노니는 걸 마주칠지도 몰라.



나도 인연 따라 몇 차례 뵌 ‘올레길’의 길잡이 서명숙 선생. 서샘이 쓴 아름답고 슬픈 사람 ‘천영초’에 대한 기억, 실화소설 <영초언니>는 두고두고 가슴을 에는 이야기였지. 지난 봄날 서샘은 올레길에 이어 하늘길로 먼 길을 서둘러 떠났다. 오래오래 살진 못한대도, 누구는 그 뜻과 얼이 또 다른 모습으로 우리 속에 내내 살아가지. ‘애틋한 풀각시’처럼 피어난 분들. 더러 몸은 사라져도 우리들 마음속에 오래오래 동행하며 사는 분들이 있음은 길을 잃은 시절 소중한 새벽별이다. 밤길을 거닐 때 내려다보는 별이 깜박깜박 빛나면 그분들 눈빛인가 생각을 한다. “나는 잠들면 영초언니가 고문당하는 악몽을 꾸다가 비명을 지르면서 깨어나곤 했다” 서샘이 걱정하던 영초언니는 고문 없는 세상에서 살고는 있다만, 우리는 시방 동지의 이름, 명예를 지켜주고 싶은 친구가 없는 ‘사납고 험한 세상’에서 산다. 기댈 곳이라곤 하나 없이 쓸쓸한 날에 하얀 이를 드러내고 웃는 그를 오래오래 만나고 싶다.

