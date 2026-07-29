매주 금요일을 기다린다. 적시하면 기다리는 마음을 잃지 않으려고 노력한다. 우리는 ‘마음’이라고 하면 자연발생적인 과정을 떠올리는 경향이 있다. 꼭 그렇지는 않다. 억지로 반복하다 보면 형성되는 마음도 있을 수 있다. 처음에는 쉽지 않을 것이다. 그러나 이런 마음이 마침내 제자리를 찾으면 훨씬 더 오래갈 수 있다고 믿는다. 이것이 바로 금요일을 대하는 나의 자세다.



불금이어서는 아니다. 나에게 금요일은 스포티파이에 ‘뉴 뮤직 프라이데이 코리아’와 ‘신곡 레이더’가 업데이트되는 날이다. 둘은 비슷한 것 같지만 다른 지향을 갖는다. 전자는 스포티파이 에디터들이 고른 신곡 플레이리스트이고, 후자는 청취 패턴을 기반으로 제공하는 맞춤형 개인 플레이리스트다.



어쩌면 모순처럼 들릴 수 있다. 과거 글에서 알고리듬 추천을 사용하지 않는다고 말한 적이 있기 때문이다. 친구를 제외하면, 내 주변 지인은 대부분 음악 관계자다. 그들의 소셜미디어만 추적해도 내가 들어야 할 곡은 이미 충분하다. 심사위원으로 참여할 때 듣는 새로운 뮤지션·밴드 역시 나의 감각을 유지하게 해주는 원동력 중 하나다.



변한 이유는 기실 별것 없다. 어떤 곡을 제시할지 궁금했기 때문이다. 하나 더 있다. 나는 알고리듬 추천을 쓰지 않는 이유를 ‘취향의 감옥’에 갇히고 싶지 않아서라고 적었다. 그러나 어느 순간, 혹시 내가 내 주변이라는 또 다른 취향의 감옥에 있으면서도 알고리듬에서 자유롭다는 착각에 빠진 것 아닌가 하는 의구심이 고개를 내밀었다. 나는 내 취향의 성역이 언제든 와르르 무너질 수 있다고 생각한다. 아니, 도리어 취향이 와르르 무너지는 순간의 쾌감과 희열을 기다리는 쪽에 가깝다. 타인의 취향에 기꺼이 영향받아 자신의 취향을 리모델링하려는 취향인 셈이다.



평가도 마찬가지다. 이 세상에 객관적인 평가라는 것은 있을 수 없다. 예를 들어볼까. 전 세계에서 가장 많은 음악을 듣고, 음악 역사를 제대로 공부했으며, 이론에도 해박하고, 악기까지 전문가급으로 다룰 줄 아는 평론가가 있다고 치자. 드래건 같은 평론가가 실재한다 하더라도 그의 평가에 금빛 월계관을 씌울 순 없다. 어디까지나 그것은 개인 견해일 뿐이다. 즉 예술 감상은 공동체보다 개인, 더 정확하게 말하면 집단적 감정보다 개별적 지성에 뿌리내린 행위다. 요컨대 다원성의 인정이다. 그럼에도 어느새 우리는 취향의 영역에서도 다름을 못 참는 존재가 됐다. ‘개취’ ‘취존’을 부르짖는 건 오로지 ‘나의 취향’에 국한할 뿐 타인의 취향에는 적용되지 않는다.



이분법으로 나눠 평론가를 “비대중적인 작품만 평가한다”고 비판하는 사람도 많다. 장담할 수 있다. 그 평론가가 별점 4개 이상 부여한 대형 히트작이 100%의 확률로 여럿 널려있을 것이다. 취향은 맥락이며, 이 맥락은 관계의 숫자만큼이나 많고, 복잡하다. 이 세상이 적과 아군으로만 구분될 수 없는 것과 같은 이치다.



최근 <호프>를 둘러싼 공기가 뜨겁다. 이렇게 정리하고 싶다. 그것이 인간이든 사회든 생생하게 살아있기 위해서라도 반론은 필수다. 서로 다른 평가의 난반사야말로 풍요롭고 건전한 사회라는 증거일 테니까. 단, 조건이 있다. 상대방의 취향을 존중하는 태도를 잃지 않아야 한다는 것이다. 타인(의 취향)에 대한 상상력의 결여야말로 품위 없음의 증거라면, 품위 있는 사람 되는 게 생각보다 어렵지 않다. 그저 상상력만 발휘하면 된다. 상상력 역시 마음의 한 형태이므로, 얼마든지 개발할 수 있다.