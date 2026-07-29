“후티 반군, 홍해 통항 선박에 통행료 징수 검토”

예멘의 친이란 무장세력인 후티 반군이 사우디아라비아에 대한 해상 봉쇄를 선언한 지 일주일 만에 홍해 남부를 지나는 상선에 통행료를 부과하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 구체적인 시행 시기는 정해지지 않았다.

로이터통신은 29일(현지시간) 익명의 소식통을 인용해 “후티 반군은 홍해 남부와 아덴만을 잇는 바브엘만데브 해협을 통과하는 대부분 선박에 통행료를 부과하는 방안을 모색하고 있다”고 보도했다. 이란 정부로부터 설명을 들은 두 명의 지역 관리는 “전 최고지도자인 아야톨라 알리 하메네이의 장례식 참석차 이란을 방문한 후티 관리들이 이란 측 관계자들과 바브엘만데브 해협 통행료 부과 문제를 논의했다”고 로이터에 말했다.

후티는 지난 20일 자신들이 통제하는 수도 사나 공항에 대한 공습의 배후로 사우디를 지목하고, 휴전 종료와 함께 사우디에 대한 해상 봉쇄를 선언했다. 사우디도 예멘 서부 호데이다와 카마란섬을 공습하는 등 보복에 나서면서 충돌이 커지고 있다.

이번 통행료 징수 대상에서 중국 선박들은 제외될 것으로 보인다. 중국은 사우디 원유의 세계 최대 구매국이다. 소식통들은 “중국이 자국 유조선이 공격받지 않고 홍해 남부를 항해할 수 있도록 후티 반군과 직접 협상을 벌여왔다”고 했다. 후티 반군도 이 같은 예외 조치에 동의한 것으로 전해졌다고 로이터통신은 보도했다.

이러한 후티의 조치는 “국제 수로에서 통행료를 징수하는 것을 관행으로 만들고 미국에 대한 압박 수위를 높이기 위한 것”이라고 소식통들은 전했다.

이란이 호르무즈 해협을 봉쇄한 상황에서 후티가 바브엘만데브 해협까지 통제하게 되면 사우디는 중요 석유 수출로를 잃게 된다. 최대 산유국인 사우디의 수출이 위축되면 글로벌 석유 공급 부족에 대한 우려도 증폭될 수 있다.

후티 측은 이에 대해 입장을 밝히지 않았다.