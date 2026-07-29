올 사람이 왔다…지단, 프랑스 축구대표팀 새 사령탑에

선수·감독으로 탁월한 업적 “레알에 한정된 경력” 우려도

프랑스 축구 전설 지네딘 지단이 마침내 ‘레 블뢰’(프랑스 대표팀)의 지휘봉을 잡았다. 그의 이름에 그 어느 때보다 큰 기대감이 걸리고 있으나, 동시에 우려의 목소리도 적지 않게 나오고 있다.



프랑스축구협회(FFF)는 28일 지단을 프랑스 대표팀 신임 사령탑으로 공식 선임했다. 내달부터 곧바로 임기가 시작되며 계약 기간은 4년이다. 지단 감독은 취임 기자회견에서 “지난 4~5년 동안 여러 제안을 받았지만 모두 거절했다. 내가 원했던 것은 오로지 프랑스 대표팀뿐이었다”고 말했다.



디디에 데샹이 2012년 프랑스 대표팀 감독에 취임한 뒤 14년 만의 사령탑 교체다. 데샹 전 감독은 오래전부터 2026 북중미 월드컵을 끝으로 지휘봉을 내려놓겠다는 뜻을 밝혀왔고, FFF는 일찌감치 후임 선임 작업에 착수했다. 가장 유력한 후보는 줄곧 지단이었다.



프랑스 종합 일간지 르 몽드는 “수년간 기다려온 귀환”이라며 데샹 전 감독이 이룩해놓은 완벽한 대표팀을 이어갈 최고의 지도자가 바로 지단이라고 평가했고, 지단의 카리스마를 강조하며 얼마나 공격적인 축구를 펼칠지, 과연 어디까지 대표팀을 발전시킬 수 있을지에 대한 기대감을 드러냈다.



프랑스 축구의 상징적 인물인 지단은 최고의 슈퍼스타이자 1998 프랑스 월드컵에서 조국에 우승을 안긴 주인공이다. 레알 마드리드, 유벤투스 등 세계적인 클럽에서도 활약하며 수많은 우승 트로피를 들어 올렸고, 발롱도르까지 수상했다. 감독으로서도 큰 성공을 맛봤다. 지단은 친정팀이자 세계 최고의 클럽 레알 마드리드에서 유소년팀 감독부터 시작해 코치, 수석코치를 거쳐 1군 팀 지휘를 맡았고, 별들의 전쟁이라고 불리는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 역사상 전무후무한 3연패를 달성했다. 세계적인 선수들로 구성된 레알 마드리드의 스타 군단을 이끌고 역사적인 업적을 세웠기에 현시점 최고의 초호화 군단을 보유하고 있는 프랑스 대표팀을 담당할 적임자라는 평가가 지배적이다.



동시에 우려도 존재한다. 로이터는 레알 마드리드에서의 지도자 경력이 유일하다는 점, 대표팀 감독이 처음이라는 점에 우려를 드러내며 “이전 성공과는 분명히 다른 새로운 도전”이라고 평했다. 지단은 지난 5년간 현장을 떠나 있었고, 2021년 5월 레알 마드리드 사령탑에서 물러난 뒤 축구계에서 어떠한 역할도 맡지 않았다. 여러 빅클럽에서 러브콜을 보냈으나, 모두 고사했다.



기대감과 우려가 공존하고 있는 가운데 지단의 새로운 프랑스는 오는 9월25일 UEFA 네이션스리그 튀르키예전에서 데뷔전을 치른다. 홈 첫 경기는 10월2일 이탈리아전이다.

