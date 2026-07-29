“반드시 막는다” “기필코 뚫는다” 서로 다른 길, 목표는 ‘우승’

신평고 허환, 큰 키에 빠른 발 ‘김민재 스타일’

내년 진학 대신 프로 무대 도전장

보인고 한정진, 작은 키에도 스피드·드리블 일품

부상 회복 완료 “결승골은 내 것”

제59회 대통령금배 결승전에서 만난 충남 신평고와 서울 보인고는 서로 다른 팀 컬러를 자랑한다.



신평고가 상대를 질식시키는 압박 축구를 펼친다면, 보인고는 그 압박을 풀어가는 탈압박의 대가들이다. 두 팀의 주춧돌 역할을 하는 에이스의 성향도 팀 컬러만큼 대조적이다.



■“무실점이 우선” 신평고 방패 허환



신평고는 올해 단단한 수비를 앞세워 고교축구 최강으로 군림하고 있다. 그 중심에는 3학년 수비수 허환이 있다.



허환은 뛰어난 수비 지능으로 수비 라인을 지휘한다. 동료들의 움직임을 손짓으로 조율하며 빈틈을 허용하지 않는다. 그의 활약에 힘입어 신평고는 이번 대회 조별리그부터 6경기에서 단 1실점만 허용했다. 허환은 “감독님의 축구는 상대가 공을 갖는 시간을 최대한 뺏는 것이 목표”라며 “상대 공격을 막는 것에 만족하지 않으려 노력하다 보니 좋은 성적을 내고 있다”고 말했다.



188㎝의 큰 키에 빠른 발까지 갖춘 허환은 몸싸움도 강점이다.



경북 예일메디텍고와의 4강전에서는 대회 7골을 넣은 김주완을 꽁꽁 묶으며 존재감을 과시했다.



허환은 “힘과 스피드는 자신 있다”며 “파이터형과 커맨더형을 모두 갖춘 수비수로 기억되고 싶다”고 말했다.



내년 프로무대 진출을 꿈꾸는 허환은 “보인고 공격수들은 빠르고 힘도 좋다. 하지만 프로에 가려면 더 뛰어난 선수들과 맞서야 한다”며 “결승전에서 무실점으로 막아내는 것이 가장 큰 목표”라고 각오를 밝혔다.



■“반드시 골” 보인고 해결사 한정진



보인고는 화려한 패싱 게임을 앞세우는 팀이다. 그 마무리는 3학년 공격수 한정진의 몫이다.



173㎝의 한정진은 빠른 발과 드리블, 방향 전환이 장기다. 올해 금석배 준결승에서 무릎을 다쳤지만 금배를 앞두고 복귀해 조금씩 경기 감각을 되찾고 있다.



4강 중경고전에서는 전반 17분 날카로운 돌파로 상대 수비수의 퇴장을 이끌어내며 예전의 기량을 보여줬다.



한정진은 “공격수는 중요한 순간의 볼 터치가 생명이다. 무릎을 다친 뒤 잃었던 골 감각이 살아나고 있어 다행”이라고 말했다.



김형겸 보인고 감독은 “정진이는 금석배 결승을 뛰지 못한 아쉬움이 크다. 금배 결승을 앞둔 각오도 남다르다”고 말했다.



한정진은 “결승전 목표는 무엇보다 골이다. 이번 대회에서 2골에 그친 아쉬움을 우승을 결정짓는 골로 풀어내고 싶다”며 신평고의 철벽 수비를 뚫겠다는 의지를 드러냈다.

