‘도로 위 전철’ BRT, 전용로 2배 늘리고 통행속도 20% 상향

2030년까지 국비 집중 투입

정부가 2030년까지 간선급행버스체계(BRT) 전용 주행로를 2배로 늘리고 버스 통행 속도는 20% 높이기로 했다. 수도권과 지방의 교통 격차를 해소하기 위해 전체 국비 77%는 지방에 집중 투입된다.



국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 2030년까지 향후 5년간 BRT 건설 계획을 담은 ‘제2차 BRT 종합계획’을 확정·고시했다고 29일 밝혔다. 간선급행버스법에 따르면, 국토부는 효율적인 BRT 체계를 건설하기 위해 5년 단위로 종합계획을 수립해야 한다.



이번 종합계획의 목표는 총 네 가지다. 먼저 전국 BRT 전용 주행로를 기존 351㎞에서 2030년 707㎞로 2배 늘린다. 버스 통행 속도는 시속 21㎞에서 25㎞로 20% 높인다. 또한 친환경 수소·전기차 비중은 26％에서 50％로 확대하고, 자율주행 BRT 노선은 6개에서 18개로 3배 늘릴 예정이다.



2030년까지 총사업비 1조6000억원(국비 5281억원)이 투입돼 BRT 노선은 총 38개 구축된다. 특히 정부는 지역 간 교통 격차를 완화하기 위해 지방권에 BRT 투자를 대폭 확대하기로 했다. 국비 5281억원 중 77%(4076억원)가 지방권에, 나머지 23%(1205억원)는 수도권에 투입된다.



수도권 신규 노선은 총 11개다. 인하대역~인천대입구역 구간, 계산삼거리~남동경찰서, 호매실IC~과천IC 등이 새로 생긴다.



지방권엔 총 27개가 생긴다. 하단남영사거리~대티역 등 부산·울산권 8개, 북구 산동교~도동고개 등 광주권 3개, 청주 동부종점~세종터미널 등 대전권 8개, 신광사거리~국립박물관사거리를 포함한 제주 2개 등이다.



아울러 무장애(배리어프리) 정류장 표준화 마련, 저상버스 확대 등으로 교통약자의 이동권도 강화한다.



김용석 대광위원장은 “제2차 BRT 종합계획은 ‘5극3특’을 연결하는 광역교통망의 핵심축”이라며 “광역권 간 연계와 주요 거점과의 환승체계를 고도화해 국민이 더욱 빠르고 편리하게 이동할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.

