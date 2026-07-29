서울 ‘농심 라면’ 삼국지…‘신라면’ 천하 속 존재감 돋보인 라면은

가족 단위 거주 비중 높은 곳 ‘짜파게티’ 외국인 관광객 많은 중구 ‘신라면 골드’

올해 상반기 서울의 대형마트에서 가장 많이 팔린 농심라면은 ‘신라면’으로 나타났다. 자치구별로 봤을 때도 15개구에서 신라면이 가장 많이 팔렸는데, 가족 단위 주거단지가 밀집한 6개구에선 ‘짜파게티’가, 외국인 관광객이 많이 찾는 지역에선 ‘신라면 골드’가 각각 1위를 차지해 존재감을 드러냈다.



농심은 올해 상반기 서울 25개 자치구의 대형마트와 기업형슈퍼마켓(SSM)의 농심라면 판매 데이터를 분석해 ‘서울 농심라면 인기지도’를 29일 공개했다.



대형마트 매출 순위를 서울 전체로 보면 전통의 강자 신라면이 단연 1위였다. 짜파게티, 얼큰한너구리, 신라면 골드, 안성탕면, 육개장사발면, 배홍동비빔면, 신라면컵, 배홍동막국수, 신라면 블랙까지 10위 안에 들었다. 자치구별로 살펴보면 대형마트가 있는 서울 22개구 가운데 15개구에서 신라면이 1위를 차지했다.



그런데 중구는 서울의 다른 지역과 가장 다른 매출 순위를 보였다. 전체 4위인 신라면 골드가 1위를 차지했고, 10위권 밖이었던 신라면 툼바가 2위에 올랐다.



이는 명동, 남대문, 동대문, 서울역 등 중구에 대한 외국인 관광객 선호에 의한 것으로 분석된다. 한국관광공사에 따르면 지난해 상반기에 명동을 방문한 외국인만 서울 주요 관광지 가운데 가장 많은 약 450만명이었다.



신라면 골드와 툼바는 신라면 브랜드의 세계 공략을 위해 한국적인 매운맛과 외국인에게 익숙한 풍미를 더한 제품이다. 신라면 골드는 세계 시장에서 친숙한 닭고기 국물에 매운맛이 어우러졌다. 지난 1월 출시 후 한 달 만에 1000만봉이 팔렸다. 신라면 툼바는 생크림과 치즈의 부드럽고 고소한 맛에 매운맛을 결합했다.



양천·노원·성북·성동·용산·광진구 등 6개구 대형마트에선 짜파게티가 신라면을 제치고 1위에 올랐다. 농심은 이들 지역이 아파트 단지 중심의 가족 단위 가구가 밀집했거나, 청년세대 거주 비중이 상대적으로 높아 짜파게티를 주말 등에 별미로 먹는 경우가 많은 것으로 분석했다.



국가통계포털을 보면 2024년 기준 2인 이상 가구 비중은 서울에서 양천구가 71.7%로 가장 높았다. 노원구(67.3%)도 서울시 평균(60.1%)보다 높았다. 성북·성동·용산·광진구는 대학·업무지구·상업시설이 모여 있어 청년세대 인구 비중이 서울 평균보다 높다.



주거지역에 근접한 SSM의 경우 25개 자치구 모두에서 신라면이 1위였다. SSM에선 일상적인 식재료를 소량·반복 구매하는 경향이 커 새로운 맛을 탐색하기보다 익숙한 제품을 찾기 때문으로 풀이된다.

