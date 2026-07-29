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본문 요약

'인생 첫 차'의 대표 격인 현대자동차 아반떼가 6년 만에 대대적인 업그레이드를 마치고 돌아왔다.

차체 전체에서 초고장력 강판이 차지하는 비율은 58.1%로, 현대차 관계자는 "동급 최고 수준은 물론 프리미엄 대형 세단급 차체 강성을 확보했다"고 설명했다.

대표적인 기술이 현대차 최초로 적용한 '전자식 변속 레버 P단 긴급제동 기능'이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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대표적 ‘인생 첫차’ 아반떼, 8세대 공개

입력 2026.07.29 21:20

수정 2026.07.29 21:22

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  • 오동욱 기자

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‘디 올 뉴 아반떼’ 테크데이…첨단 안전·주행, 대대적 업그레이드

대표적 ‘인생 첫차’ 아반떼, 8세대 공개

‘인생 첫 차’의 대표 격인 현대자동차 아반떼가 6년 만에 대대적인 업그레이드를 마치고 돌아왔다.

현대차는 29일 서울 서초구 양재동에서 ‘디 올 뉴 아반떼’(사진) 테크데이 행사를 열고 안전성, 주행성능, 하이브리드 효율, 디지털 사용경험을 강화한 8세대 ‘디 올 뉴 아반떼’ 핵심 기술을 공개했다.

현대차가 가장 강조한 내용은 안전성이었다. 아반떼는 충돌 시 발생하는 에너지를 차체 전체로 효과적으로 분산하고, 탑승 공간 변형을 최소화할 수 있도록 차체 구조를 강화했다.

특히 차체 주요 부위에는 1GPa(기가파스칼)급 이상의 초고장력 강판을 확대 적용했다. 차체 전체에서 초고장력 강판이 차지하는 비율은 58.1%로, 현대차 관계자는 “동급 최고 수준은 물론 프리미엄 대형 세단급 차체 강성을 확보했다”고 설명했다.

안전 기능도 대거 적용했다. 대표적인 기술이 현대차 최초로 적용한 ‘전자식 변속 레버(SBW) P단 긴급제동 기능’이다. 이 기능은 운전대 옆에 있는 변속 레버의 P버튼을 누르고 있으면 차량을 감속·정차시킬 수 있도록 했다.

‘페달 오조작 안전 보조 기능’도 기본 적용했다. 이 기능은 차량 출발 시 가속페달을 급하게 밟으면 구동력을 제한하고 제동해 페달 오조작 사고를 예방한다.

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